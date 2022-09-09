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Uzmanı uyardı: Kabızlık sorunu olanlar bu gıdalardan uzak durmalı

Uzm. Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, "Lifli gıdalardan fakir beslenmek, günlük alınan sıvı miktarının yetersiz olması, hareketsiz yaşam, dışkılama hissi olup tuvalete gitmemek, sık ve fazla miktarda müshil ve lavman kullanımı, şeker hastalığı, huzursuz bağırsak sendromu ve çölyak hastalığı gibi sağlık problemleri kabızlığın nedenleri arasındadır" diye konuştu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 09:16
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Uzmanı uyardı: Kabızlık sorunu olanlar bu gıdalardan uzak durun

Uzmanı uyardı: Kabızlık sorunu olanlar bu gıdalardan uzak durmalı
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Uzman Dr. Küçükbaş, kabızlık vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada uyarılarda bulundu. İncir, kayısı hurma, erik gibi lifli besinler, kepekli gıdalar, yeterli miktarda sebze ve meyve tüketiminin kabızlığa iyi geldiğine dikkat çeken Dr. Küçükbaş, "Sıvı alımının artırılması, düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılması kabızlığın giderilmesinde ve önlenmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra kabızlık durumunda siyah çay, kola, muz, şeftali ve posasız gıdaların fazla tüketiminden kaçınılmalıdır" dedi.

KABZILIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabızlığın bir hastalık sayılmamakla beraber, görülme sıklığı bakımından sindirim sistemi şikayetlerinin başında geldiğini ifade eden Küçükbaş, kabızlık belirtilerini şöyle açıkladı:

"Topak topak, kuru ve sert özellikte dışkı, dışkının çıkışının zor ve ağrılı olması, anal bölgede gerilme ve rektumda dışkının çıkışına engel varmış hissi, tuvaletin tam rahatlamayı sağlayacak kadar yapılamaması"

Kabızlığın uzun süre devam etmesinin bazı hastalıkların oluşmasına yol açabildiğini dile getiren Küçükbaş, "Kabızlık; seyahat etmek, az sıvı tüketmek, az lifli gıda ile beslenmek gibi geçici ve düzeltilebilir masum bir sebeple gelişebildiği gibi bazı hastalıkların belirtisi de olabilir. Hipotiroidi, kalın bağırsak kanseri, divertiküler hastalığı, diyabet, irritabl bağırsak sendromu, bağırsak tıkanıklığı yapan durumlar, MS, Parkinson hastalığı kabızlık şikayetlerinin de görüldüğü hastalıklardır" şeklinde konuştu.

Küçükbaş, kabızlığa iyi gelen şeylere ilişkin, "Gün içinde sıvı alımının artırılması, Kahvaltı öncesinde su içilmesi ve gün içinde birkaç saat arayla su içilerek vücudun su ihtiyacının karşılanması, kuru veya yaş incir, kayısı hurma, erik gibi lifli gıdaların tüketilmesi, yeterli miktarda sebze, meyve ve kepekli ürünlerin tüketilmesi, düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılması kabızlığa iyi gelir ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur" dedi.

(DHA)

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