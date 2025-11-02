Uzmanı uyardı: Kahve herkes için faydalı değil! İşte kahveyi azaltmanız gereken 7 kritik durum

UYKU BOZUKLUĞU OLANLAR KAHVE İÇEBİLİR Mİ?

İkinci sırada uyku geliyor. Uyku sağlığı genel sağlığın bir anahtarıdır. Uyku sağlığınız iyi değilse ömrünüz kısa ve kalitesiz olacaktır ve hastalıklar peşinizi bırakmayacaktır. Gündüz içilen kahve uyku üzerine ciddi bir etkisi bulunmazken bazı insanlarda uykudan 12 saat önce tüketilen kahve bile uyku bozukluğuna neden olabilir. Kahve iyidir, kahve tüketiniz ama uyku bozukluğu oluşuyorsa, gündüz kahve içince gece uyumak zorlaşıyorsa kahveyi daha az tüketiniz. Çünkü bazı bireyler kahveye karşı daha hassastırlar. Az bir miktarda kahve içmekle bile gece uykuları kaçabilir, kalitesi azalabilir ya da uykuya yatıp tekrar uyanabilir. İşte böyle durumlarda kahveyi kısıtlamakta fayda var.