Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, dünya genelinde sudan fazla tüketilen içecek olan kahvenin kalp, karaciğer ve beyin gibi birçok organ üzerinde sayısız faydası olsa da, bazı kritik sağlık durumlarında kısıtlanması gerektiğini belirtti. Keskin, kahvenin faydalı olmasına karşın, belirli kişilerde ritim bozukluklarını tetiklemekten anksiyeteyi artırmaya kadar birçok riski beraberinde getirebileceğini ifade ederek şöyle konuştu:
Uzmanı uyardı: Kahve herkes için faydalı değil! İşte kahveyi azaltmanız gereken 7 kritik durum
Kahve dünya üzerinde en fazla tüketilen psikostimülan içecek ve Türkiye'yi hariç tutacak olursak dünya genelinde sudan fazla en fazla tüketilen içecek. Peki kahve herkes için faydalı mı? Aslında değil. Kahve faydalı bir içecek olsa da bazı durumlarda kahveyi kısıtlamakta fayda var. İşte kahveyi azaltmanız gereken 7 durum.
ÇARPINTISI OLANLAR KAHVE İÇEBİLİR Mİ?
Listemize birinci sırada bir kardiyolog olarak tabii ki bunu listenin birinci sırasında göstereceğim. Çarpıntı ve ritim bozuklukları geliyor. Kahve aslında direkt olarak ritim bozukluğu yapmaz ama taşikardiye meyliniz varsa, ritim bozukluğuna meyliniz varsa zaten ritim bozukluğu hastasıysanız kahve ritim bozukluğu sıklığını arttırabilir. Kahve kalp damarları, karaciğer, beyin, pankreas birçok organ üzerine oldukça faydalıyken ritim bozukluğu hastalarında kahve ritim bozukluğu atakların sıklaşmasına neden olabilir. Eğer nabzınız çok hızlı açıyorsa ve sık sık ritim bozukluğu yaşıyorsanız kahveyi kısıtlamakta fayda var.
UYKU BOZUKLUĞU OLANLAR KAHVE İÇEBİLİR Mİ?
İkinci sırada uyku geliyor. Uyku sağlığı genel sağlığın bir anahtarıdır. Uyku sağlığınız iyi değilse ömrünüz kısa ve kalitesiz olacaktır ve hastalıklar peşinizi bırakmayacaktır. Gündüz içilen kahve uyku üzerine ciddi bir etkisi bulunmazken bazı insanlarda uykudan 12 saat önce tüketilen kahve bile uyku bozukluğuna neden olabilir. Kahve iyidir, kahve tüketiniz ama uyku bozukluğu oluşuyorsa, gündüz kahve içince gece uyumak zorlaşıyorsa kahveyi daha az tüketiniz. Çünkü bazı bireyler kahveye karşı daha hassastırlar. Az bir miktarda kahve içmekle bile gece uykuları kaçabilir, kalitesi azalabilir ya da uykuya yatıp tekrar uyanabilir. İşte böyle durumlarda kahveyi kısıtlamakta fayda var.
SİNDİRİM PROBLEMİ OLANLAR KAHVE İÇEBİLİR Mİ?
Üçüncü sırada mide ve sindirim problemleri. Fazla kahve tüketimi huzursuz bağırsağı tetikleyebilir. Mide asit salgısını artırarak midede ekşime ve reflüye neden olabilir. Fazla kahve tüketimli sindirim enzimlerinin fonksiyonlarını bozabilir. Yani kahvenin fazla tüketilmesi bağırsaklarınızı rahatsız edebilir.
KAYGI PROBLEMİ OLANLAR KAHVE İÇEBİLİR Mİ?
Dördüncü sırada kaygı ve anksiyete geliyor. Kahve az miktara tüketildiğinde sakinleştirici ve hafif uyarıcı etkiye sahipken fazla tüketilmesi anksiyete ve kaygı bozukluklarına panik atağa neden olabilir. Hatta insanlardaki panik atağın sıklıkla bir nedeni de kahvedir. Eğer fazla kahve içince eliniz ayağınız titriyor, gerginleşiyorsanız o zaman için miktarı azaltırsanız iyi olur.
TANSİYON YÜKSEKLİĞİ OLANLAR KAHVE İÇEBİLİR Mİ?
Listemizde beşinci sırada tansiyon var. Kahve güne bir kupa tüketmekle genellikle tansiyon etkilemezken iki kupa ve üzerine tüketilmesi tanı yükseltebilir. Kahve direkt olarak tansiyon hastalığına neden olmaz ama tansiyon hastalarında kahvenin fazla tüketilmesi tansiyonu çıkarabilir. Bu etki genellikle geçicidir ve 3-4 saate kadar sürebilir. Sonradan kahvenin etkisi ortadan kalkınca tansiyon değerleri normale gelecektir. Yani kahvenin tansiyon üzerine etkisi kalıcı değil geçicidir. İşte bu yüzden tansiyon hastalığınız varsa kahveyi fazla tüketmenizi önermiyoruz.
SIVI KAYBI OLANLAR KAHVE İÇEBİLİR Mİ?
Altıncı sırada dehidratasyon yani sıvı kaybı geliyor. Eğer genel olarak gün içerisinde su içme alışkanlığınız yoksa, sık idrara çıkıyorsanız, en ufak bir su, çay, kahve içtiğinizde sıklıkla tuvalete gidiyor olsanız, o zaman için kahve vücudunuzu susuz bırakabilir. Çünkü kahvedeki kafein idrar söktürücü etkiye sahiptir. Kahveyi fazla tüketmekle daha fazla su kaybetmiş olursunuz. Kahve suyun yerine geçmez. Kahveyi fazla tüketince sık sık tuvalete çıkıyorsanız ve su içmekle bu tuvalete gitme sıklığı artıyorsa ve siz bu durumdan bıkıyorsanız o zaman kahveyi kısıtlamakta fayda var.
GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KAHVE TÜKETİLEBİLİR Mİ?
Son olarak gebelik ve emzirme dönemi. İlginçtir ki kafeinin fazla tüketilmesi gebelikte düşük riskini artırabilir. Bilimsel çalışmalar gebelerde 200 miligram üzerinde kafein alınmaması öneriyor. Fazla miktarda kafein alınması plasenta yoluyla bebeğe geçerek bebekte kalp hızının artmasına neden olabilir. Ayrıca bebeklerde gelişme geriliğine neden olabilir. Kahvenin fazla tüketilmesi gebeleri yorabilir. Emzirme döneminde de fazla tüketilmesi önerilmez. Genel olarak gebelerde ve emziren bayanlarda günde bir kupadan fazla kahve tüketilmesini önermiyoruz.