Uzmanı uyardı: Kas güçsüzlüğüne dikkat

Editör: Ali Öncü

Nöroloji uzmanı Dr. Yüksel Dede, toplumda çok bilinmeyen Myastenia Gravis’in aslında ciddi bir kas güçsüzlüğü hastalığı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Toplumda görülme sıklığı nispeten nadir olmakla birlikte yıllık insidansı milyonda 7 ila 23 yeni vaka arasında gerçekleşiyor. Bu durum daha çok genç kadınlar ve ileri yaştaki erkekleri etkiliyor. Hastalığın en yaygın belirtileri kas güçsüzlüğü ve yorgunluk. Özellikle kasların yoğun kullanımı sonrasında şikayetler artıyor”

Dr. Yüksel Dede şu sözleri kullandı:

“Hastalığın belirtileri kas güçsüzlüğü ve yorgunluk. Çoğu vakada tedavide etkin sonuçlar sağlanabiliyor. Hastalığın kontrolünde düzenli takip önemli. Önlemler alarak semptomların şiddeti azaltılabilir”

MYASTENİA GRAVİS NEDİR?

Myastenia gravis, sinir-kas iletiminin en sık görülen bozukluğudur. Ayrıca en iyi tanımlanan ve anlaşılan otoimmün bozukluklardan birisidir. Myastenia gravis, görece seyrek görülen bir hastalıktır. Bir yılda görülme oranı yaklaşık milyonda 7 ila 23 arasıdır. Hastalığın en ayırt edici özelliği, değişebilen derece ve kombinasyonlarla göz, çene, uzuv ve nefes alışverişinde yardımcı kaslarda görülen zayıflamadır. Bu zayıflamanın sebebi, sinirlerden kaslara iletimin gerçekleştiği, nöromüsküler kavşak olarak adlandırılan bölgede bulunan proteinlere karşı oluşan bağışıklık sistemi hücrelerinin saldırısıdır. Tanıda klinik ve serolojik testler kullanılır.3 Engelliliğe yol açabilen ve bazen ölümcül olabilen myastenia gravis hastalığının tedavisinde antikolinesteraz olarak adlandırılan ilaçlar, plazmaferez ya da damar içi immünglobulin tedavisi, kronik bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar veya timektomi (timusun alınması) ameliyatı uygulanabilir. Tedavi, hastaların yaşına, hastalığın şiddetine veya gidişatına ve nefes alışverişini ya da boyun kaslarını etkilemesine göre değişiklik gösterir.

MYASTENİA GRAVİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz çevresi ve göz kapağındaki kasların etkilenmesine bağlı olarak göz kapağında düşüklük, çift görme veya bulanık görme gibi şikayetler oluşabilir.

Çene ve boyun bölgesindeki kasların etkilenmesine bağlı yemekleri çiğnemede zorlanma ve yorulma, yutma ve yutkunmada zorlanma, konuşma sırasında zorlanma gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ayrıca başta ağırlık hissi veya başın öne doğru düşmesi gibi belirtiler de görülebilir.

Nefes alışverişinde kullanılan kasların etkilenmesine bağlı olarak nefes almada zorlanma ve nefes darlığı gibi şikayetler oluşabilir. Bu kasların etkilenmesine bağlı olarak hayati tehlike görülebilir.

Uzuvlardaki kasların zayıflaması sonucu parmakları açmada, ayağı kaldırmada, kolları ve bacakları hareket ettirmede güçlük meydana gelebilir.