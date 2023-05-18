Uzmanı uyardı. Kırmızı göze dikkat

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, halk arasında 'kırmızı göz' olarak da bilinen konjonktivitin, göz yüzeyinde bulunan konjonktiva zarının enfeksiyon veya alerji nedeniyle hasarlanmasıyla meydana geldiğini aktardı.

Uzmanı uyardı. Kırmızı göze dikkat

AA’nın haberine göre; Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, baharın gelmesiyle toz ve polenle ortaya çıkan alerjik konjonktivitlere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Hacıağaoğlu, konjonktivit belirtilerinin gözde kızarıklık, sarı-beyaz renkli akıntı, sabahları göz kapaklarında yapışma, kızarıklık, aşırı sulanma, batma ve kaşıntı olduğunu ifade etti.

“DAHA ÇOK BULAŞMAKTADIR”

Bakteriyel ve viral konjonktivitlerin bulaşıcı olduğuna işaret eden Hacıağaoğlu, şunları kaydetti:

“Kış aylarında daha çok canlı kalabilen virüsler, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, kreşler gibi kapalı mekanlarda temasın artmasına bağlı olarak daha çok bulaşmaktadır. Viral konjonktivit nedenlerinden özellikle 'adenoviral konjonktivit' temas edilen yüzeylerden, öksürme veya hapşurma ile havadan çok hızlı bulaşmakta ve ev içi salgınlara neden olur. Alerjik konjonktivitler ise toz, polen, akar maruziyetine bağlı olarak kişide ortaya çıkan, sıklıkla mevsimsel özellik gösteren ve bulaşıcı olmayan bir konjonktivit tablosuna neden olur.”

“GÖRME KAYBINA YOL AÇABİLİR”

Hacıağaoğlu, adenoviral konjonktivitin sık görülen ve bulaşıcı özellikte olan bir göz rahatsızlığı olduğunu belirterek, "İyileşme sürecinde kornea yüzeyinde kalıcı izler bırakabilir. Bu kalıcı izlerin görme kaybına yol açabileceği unutulmamalı ve erken dönemde göz hastalıkları uzmanına başvurulmalı." değerlendirmesini yaptı.

Enfeksiyon nedenli konjonktivitlerden korunmak için ilk alınması gereken önlemin ellerin göz ile temasını sıfıra indirmek olduğuna dikkati çeken Hacıağaoğlu, şu bilgileri verdi:

“Elleri, temas sonrası su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkayın veya yüzde 60 alkol oranına sahip dezenfektanlarla temizleyin. Gözlerde sulanma veya akıntının olduğu durumlarda ev içi bulaşı önlemek için kağıt mendil kullanın. Ortak havlu veya yastık eşya kullanımından kaçının. Hastalık döneminde kontakt lens kullanımına ara verin ve enfeksiyon geçtikten sonra yeni kontakt lense geçin. Göz çevresine uygulanan makyaj ürünlerine de bir süre ara verin.”

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