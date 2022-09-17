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Kolunuzu kaldırdığınızda omuza vuran ağrıya dikkat. Uzmanı uyardı

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, omuz sıkışması sendromu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:04
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Uzmanı uyardı. Kolunuzu kaldırdığınızda omuza vuran ağrıya dikkat

Kolunuzu kaldırdığınızda omuza vuran ağrıya dikkat. Uzmanı uyardı
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İHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, hemen her yaşta görülebilen omuz sıkışması sendromunun özellikle 40 yaş ve üzeri için en sık rastlanan omuz ağrısı nedeni olduğunu belirterek, “Kolumuzu başımızın üstüne kaldırdığımızda bir ağrı oluşuyorsa bu omuz sıkışması sendromundan kaynaklanıyor olabilir. Omuz sıkışmasında gündüzleri çok fazla ağrı olmaz. Akşamları yattığımızda ağrıyı daha fazla hissederiz” ifadelerini kullandı.

“SENDROMUN TİPİK BELİRTİSİ OLAN ELİ YUKARI KALDIRMA ESNASINDA OLUŞAN AĞRI EN BELİRGİN ÖZELLİĞİDİR”

Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, elin baş üstüne kaldırıldığı durumlarda omuz çevresinde ortaya çıkan ağrının omuz sıkışmasının belirtisi olabileceğinin söyleyerek şunları belirtti:

“Omuz sıkışma hastalığı Omuz eklemimizi hareket ettiren kas ve tendonların omuz kemeri denen kemiğin altında sıkışması sonucunda ortaya çıkan ağrıdır. Sendromun tipik belirtisi olan eli yukarı kaldırma esnasında oluşan ağrı en belirgin özelliğidir. Omuz sıkışmasında gündüzleri çok ağrı olmayabilir. Yer çekiminin etkisiyle kol serbest pozisyondayken omuz eklemi aşağıya doğru indiği için omuzdaki aralık genişler. Dolayısıyla orada herhangi bir sıkışma kalmaz. Özellikle kolu yukarı kaldırınca ya da akşamları yattığımızda bu aralık daraldığı için ağrı ortaya çıkar”

“HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR”

Prof. Dr. Avcı, omuz sıkışmasının birçok nedenle oluşabildiğine işaret ederek açıklamalarına şöyle devam etti:

“Omuzu aşırı kullanmak, meslek ve spor aktiviteleri omuz sıkışmasına neden olabilir. Ortaya çıkan tendon iltihaplanmaları yani tendinitler, kemiklerde omuz aralığını daraltan bazı yapısal değişiklikler, kas yırtıkları, hareket bozuklukları ve donuk omuz hastalığı omuz sıkışma sendromuna neden olabilir. Omuz ağrısı olan hastaların mutlaka ortopedi hekimine başvurmasında fayda var. Çünkü yapılan spora ve aktiviteye göre her yaşta görülebilir. Öte yandan en çok görüldüğü yaş grubu orta yaş grubudur. Orta yaş grubunda omuz kaslarının yıpranması ve omuz eklem aralığının daralması nedeni ile omuz sıkışma hastalığını daha çok görüyoruz. Bazen de travmaya bağlı yani bir takım zorlanmalar neticesinde kas iltihaplanmaları, kanamaları ve ödemleri oluştuğu için de sıkışma görülebilir.”

“TANIYI RADYOLOJİK TETKİKLERLE KOYUYORUZ”

Prof. Dr. Avcı, omuz ağrısı şikâyetiyle gelen hastaların önce muayene edildiğini işaret ederek şu bilgileri verdi:

“Bunun dışında tanı için ilk olarak röntgen çektiriyoruz. Röntgende omuz sıkışma hastalığı bulgularını görmek mümkündür. Özellikle aralıkta daralmalar, kemik yapısında bir takım dejeneratif yani yıpranmaya bağlı değişiklikler röntgenle görülebilir. Onun dışında tanıda en çok kullandığımız görüntüleme yöntemi de MR’dır. MR ile hem sıkışma sendromunun sebebini hem de varsa müdahale gerektiren bir takım yırtıkları, kaslarla ilgili değişiklikleri görmek mümkündür. Dolayısıyla tanısını muayene ve radyolojik tetkiklerle koyuyoruz. Tedavide ilk basamak ameliyat dışı yöntemlerdir. Ameliyat dışı yöntemler ilaçlar, enjeksiyonlar ve fizik tedaviden oluşuyor. İlaçlarla omuz bölgesindeki kas iltihaplarını gidermek mümkün oluyor. Test ve tedavi amacı ile omuz eklem boşluğuna bir takım enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu enjeksiyonlar çoğunlukla lokal anestezik maddeler ve kortizon karışımından oluşuyor. Bunlar bu bölgedeki iltihabi değişimleri gidermekte etkili oluyor. Dolayısıyla tedavilerde enjeksiyonlardan çok yararlanıyoruz. Bunun dışında fizik tedavi de çok etkili oluyor. Fizik tedaviden sonra bölgedeki hareket bozukluğuna bağlı bir takım sıkışmaya neden olan faktörlerde ortadan kalkmış oluyor.”

“HASTALARIN YÜZDE 90’I CERRAHİ DIŞI YÖNTEMLE KURTULUYOR”

Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, çoğunlukla hastaların yüzde 90’ında ameliyatsız yöntemlerin başarı sağladığına dikkati çekerek şunları belirtti:

“Eğer ağrının altında yatan başka bir neden yırtık ise ya da 6 aydan uzun süre devam eden fizik tedavi ve ilaçlara rağmen ağrılar geçmezse cerrahi yöntemlere başvurulur. Cerrahi yöntemler içinde de artroskopi kullanılarak bölgedeki yıpranmış tendonlar temizlenir, kemik uçları düzleştirilir, eklem aralığı genişletilerek operasyon sonrası ağrının hemen ortadan kalkması sağlanır. Tedavi sonrası sıkışmaya neden olan aktivite ya da duruma devam edilirse hastalığın tekrarlama riski yükselir. Özellikle sporcularda bu durumu çok görüyoruz. Ağır spor yapanlarda, halter, voleybol, basketbol ve hentbol sporcularında hastalığın tekrarladığını görüyoruz. Altta yatan bir yırtık varsa, o yırtıklardan oluşan iltihabi reaksiyon nedeniyle de yine tekrarlama görebiliriz”

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