Uzmanı uyardı: Koronavirüs ardından gelişen nefes darlığına dikkat

Uzm. Dr. Arif Keleşoğlu, nefes darlığı açıklamalar yaptı. Nefes darlığının genellikle akciğer ile ilgili rahatsızlıklar sebebiyle anlaşıldığını belirten Uzm. Dr. Arif Keleşoğlu, KOAH, astım, bronşların aşırı duyarlılığı, sigara kullanımı, nefes borusunu tıkayan tümörler, akciğer zarında çeşitli nedenlerle oluşan sıvı birikmeleri, diyafragmayı etkileyen karın içi durumlar ve fazla kilonun nefes darlığına neden olan faktörler arasında gösterildiğini anlattı.

Uzm. Dr. Keleşoğlu, ”Nefes darlığının nedeni belirlenip tedavi edildiğinde nefes darlığı iyileştirilebilir. Astımda, esas tedaviyi, içeriğinde düşük doz kortizon ve bronş genişleticilerin olduğu solunum yolu ile kullanılan gaz ve toz inhaler ilaçlar oluşturmaktadır. KOAH'da astım için kullanılan inhaler ilaçlar ana tedaviyi oluştururken, solunum kaslarını güçlendirici solunum egzersizleri ve yaşam stili değişikliği de önemli yer tutar” dedi.

"NEFES DARLIĞI OLANLAR BUNLARA KESİNLİKLE DİKKAT ETMELİ?"

Nefes darlığı olan hastaların tedavilerinin doktor kontrolünde olması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Keleşoğlu, ”Sigara kullanımının nefes darlığı tedavisini bozan en önemli etken olması göz önüne alınarak sigara kullanımına son verilmelidir. Ayrıca, evlerde kontrolsüzce kullanılan temizlik ürünlerinin solunum sistemine zarar verdiği unutulmamalıdır. Son iki yıldır yaşamı tehdit eden koronavirüs hastalığının başta akciğer olmak üzere tüm organlardaki mikrovasküler yatakta (kılcal damar sistemi) iltihap ve pıhtılaşma eğilimini artırdığı gösterilmiştir. Solunum sistemi muayene ve ölçümleri normal olsa da koronavirüsten bir süre sonraya kadar efor kısıtlanması ve nefes darlığı durumunun olacağı akılda tutulmalı, muayene ve takip göz ardı edilmemelidir” diye konuştu.