Uzmanı uyardı: Mevduat kısa vadede kazançlı gözükse de gayrimenkulün avantajları daha fazla

Konut kredisi faizlerindeki yükselişler, yatırım yapmak isteyenlerin çekimser davranmasına sebep olsa da özellikle büyükşehirlerde konut satışlarında artışlar devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2024 verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16 artarak 127 bin 88 olarak kayıtlara geçti. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya oldu. Türkiye'de ve dünyada hızla büyüyen gayrimenkul franchise markası Redstone Global'in Redstone İnfinity Bağdat Caddesi şubesi Brokerları Seda Saray ve Korhan Korkutlu, anlık olarak yüksek olan konut kredisi faizlerinde düşüş yaşandığında yapılandırma seçeneğinin değerlendirilebileceğine dikkat çekerek İstanbul'un popüler destinasyonlarından Kadıköy’deki Bağdat Caddesi'nin konut piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gayrimenkul yatırımlarının, uzun vadeli kazanç potansiyeli ve ekonomik büyümeye sağladığı katkılar nedeniyle yatırımcılar için her zaman cazip bir seçenek olduğunu vurgulayan Seda Saray, “Mevduatta değerlendirilen yatırımlar kısa vadede kârlı gözükse de maliyeti artan ve kıymeti zamanla doğru oranlı yükselen konutlara yatırım yapılması çok daha kazançlı. Redstone Infinity olarak Bağdat Caddesi’nde inşaat maliyetlerinin altında konut satışı hizmeti veriyoruz” dedi.

“GAYRİMENKUL YATIRIMI, İSTİKRARLI BİR GELİR KAYNAĞIDIR”

Gayrimenkul yatırımı, uzun vadede finansal güvenlik, sürdürülebilir gelir ve sermaye kazancı sağlama potansiyeli ile yatırımcılar için önemli bir yatırım aracıdır diyen Redstone Infinity Bağdat Caddesi Broker’ı Korhan Korkutlu ise “Doğru zamanda ve doğru lokasyonda yapılan gayrimenkul yatırımları, yatırımcılar için hem finansal hem de kişisel anlamda tatmin edici olabiliyor. Bu yatırım türü, istikrarlı bir gelir kaynağı, sermaye kazancı, enflasyona karşı koruma ve portföy çeşitlendirmesi gibi önemli faydalar sunuyor. Biz de inşaat maliyetlerinin altında konut satış hizmetleri sunuyoruz. Bugün metrekare fiyatı 50 bin lira olan gayrimenkullerin, 2025’in ilk çeyreğinde %70 artışla 85 bin liralara ulaşması ön görülüyor. Orta vadede ciddi kazanç elde etmenin mümkün olduğu bu yatırımlar, birçok farklı açıdan yatırımcılara avantaj sunuyor” şeklinde konuştu.

“GAYRIMENKUL YATIRIMI, KIŞILERI ENFLASYON EROZYONUNUN ETKILERINE KARŞI KORUR”

Konut veya ticari gayrimenkullerden elde edilen kira gelirinin, yatırımcılar için sürekli bir gelir kaynağı oluşturduğuna dikkat çeken Seda Saray, “Gayrimenkul yatırımları, enflasyona karşı doğal bir koruma sağlıyor. Enflasyon arttıkça, genellikle gayrimenkullerin değeri ve kira gelirleri de artıyor. Bu durum, yatırımcıların enflasyonun erozyon etkisinden korunması demek oluyor. Gayrimenkul, para biriminin değer kaybetmesine karşı sağlam bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Biz de yatırımcılarımıza İstanbul’un en nezih ve popüler konumlarından biri olan Bağdat Caddesi’nde kazançlı yatırım fırsatları sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“GAYRIMENKUL YATIRIMI, UZUN VADEDE YÜKSEK GETIRI SUNABILIYOR”

Redstone İnfinity Bağdat Caddesi Brokerları sözlerini şöyle tamamladı: “Gayrimenkul yatırımı, uzun vadede mülkün değerinin artmasıyla sermaye kazancı sağlıyor. Özellikle gelişmekte olan bölgelerde yapılan yatırımlar, zaman içinde mülklerin değer kazanmasıyla yatırımcılara yüksek getiri sunabiliyor. Orta sınıf semtlerde arsa maliyetiyle konut maliyetinin metrekaresi 50 bin lira civarında ve bu durumda 100 metrekare bir dairenin ortalama fiyatının 5 milyon lira olduğunu gösteriyor. Kaldı ki Redstone Infinity olarak hizmet verdiğimiz bölgede arsa maliyeti lokasyon ve şerefiye değerleriyle inşaat maliyetleri metrekare başına 150 ile 300 bin lira civarına kolaylıkla çıkıyor. Bu konuları 2001 ve 2008 ekonomilerini tecrübe etmiş kişiler iyi biliyor. Genç jenerasyonun da bu bilinçle hareket etmesi, hem inşaat sanayimizin hem de ekonomimizin canlanmasına katkı sağlayacak, en önemlisi de yatırımcısına kazandıracaktır.”