Uzmanı uyardı. Paraşütleri hazırlayın çok büyük düşüş olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanı uyardı. Paraşütleri hazırlayın çok büyük düşüş olacak

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomist Atilla Yeşilada, o yatırım aracını işaret ederek rekor düşüşü açıkladı.

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