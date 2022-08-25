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Uzm. Dr. Tekeş: 'Sakın sıkmayın! Ölümcül olabilir'

Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, çıban enfeksiyonunun takip ve tedavisi uygun şekilde yapılmayan hastalarda kemik, akciğer ve beyine geçiş göstererek hayatı tehdit edebileceği açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:21
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Uzmanı uyardı: ''Sakın sıkmayın! Ölümcül olabilir''

Uzm. Dr. Tekeş: 'Sakın sıkmayın! Ölümcül olabilir'
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Çıbanın; bakteriler, kıl kökü ve yağ bezi kanallarına girerek, basit bir enfeksiyonken hayatı tehlikeye atacağına dikkat çeken Uzm. Dr. Kemal Tekeş, vatandaşları uyardı.

Tekeş, halk arasında çıban olarak da bilinen ve en sık boyun, ense, kalça, kol ve bacaklarda görülen bir deri enfeksiyonu olan furonkül/karbonkül hakkında şunlara dikkat çekti:

“Sağlıklı insan derisi, hastalık yapan bakteri, virüs ve mantarlara karşı çeşitli yollarla bariyer oluşturuyor. Bariyer bozulduğunda bakteriler, deri ve mukozadan giriş yapıyor. Kısa bir süre içerisinde bir ya da birden fazla kıl kökü etrafında birkaç santimetre çapında sert, ağrılı, kırmızı bir şişlik ortaya çıkıyor. O apsenin dış merkezinde koyu renkli tıkaç, içerisinde ise bakteri, kan ve ölü deri hücrelerinden oluşan bir sıvı oluşuyor.
Zamanla büyür, gerginleşir ve ağrısı artar. Genellikle boyun, yüz, ense, omuz, meme ve kalça bölgesine yerleşim gösterir. Birden fazla kıl kökü tutulmuşsa furonküloz adını alır. Sağlıklı genç bireylerde görülse de yaşlı, obez, bağışıklık sistemi zayıf, diyabeti olanlarda, böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda, bozuk hijyenik koşullarda yaşayanlarda, sıcak ve nemli iklimlerde yaşayanlarda ve kronik deri hastalığı olanlarda da daha sık görülür.”

ÇIBAN ÇIKINCA NE YAPMALI?

Vücudunda çıban çıkan kişinin kesinlikle istirahat etmesi ve kısa aralıklarla takip edilmesi gerektiğine vurgu yapan Uzm. Dr. Tekeş, “Apsenin olgunlaşmasını sağlamak için sıcak pansuman uygulanmalı, olgunlaşan apse kesi yardımı ile boşaltılmalıdır. Antiseptikler, antibiyotikli kremler, ağızdan geniş etkili antibiyotikler, ağrı kesiciler kullanılmalı. Tekrarlayan çıban olgularında burunda etken bakterinin taşıyıcılığı araştırılmalı, gerektiğinde tedavisi yapılmalıdır. Tedavi süresi 2-3 haftayı bulur. Tedaviye uyumun önemi hasta ve yakınlarına açıklanmalıdır” şeklinde konuştu.

"ÇIBAN ASLA SIKILMAMALI"

Uzm. Dr. Tekeş, açıklamasında şu sözlere de yer verdi:
“Çıban çok hızlı seyreder, bazen saatler içinde apseleşebilir. Derhal ddoktora başvurulmalıdır. Apse asla sıkılmamalıdır.Olgunlaşmadan boşaltılmaya çalışılmamalıdır. Apse oluşursa lokal anestezi altında drene edilmeli yani öylece boşaltılmalıdır. Takip ve tedavisi uygun şekilde yapılmayan hastalarda enfeksiyonun kemik, akciğer ve beyine geçiş gösterebileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. Korunmak için şahsi eşyaların paylaşılmamasına, hijyen kurallarına dikkat edilmesine özen gösterilmelidir."

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