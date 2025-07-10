Uzmanı uyardı Şiddetli ağrı alarm niteliği taşıyor!

Kaynak: İHA
Uzmanı uyardı Şiddetli ağrı alarm niteliği taşıyor!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Tuncer Kumcular, her 10 kadından yaklaşık 1'ini etkileyen endometriozisin şiddetli ağrı, kısırlık ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olabileceğine dikkat çekerek, "Şiddetli adet ağrısı normal değildir. Böyle bir durumda doktorunuza danışarak erken müdahale şansını yakalayabilirsiniz" dedi.


Endometriozisin rahim içini kaplayan endometrium dokusunun rahim dışında büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu dile getiren VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden (Jinekoloji) Opr. Dr. Tuncer Kumcular, dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Endometriozis belirtilerinin genellikle göz ardı edildiğini belirten Opr. Dr. Kumcular, "Şiddetli adet ağrısı, kronik kasık ağrısı, cinsel ilişkide ağrı, idrar yaparken veya dışkılama sırasında ağrı ve kısırlık gibi sorunlar yaşanabilir. Bu belirtiler, erken teşhis için önemli ipuçlarıdır. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini önlemede kritik bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

"TEDAVİ SEÇENEKLERİ"
Tedavi yöntemleri arasında ağrı kesiciler, hormon terapileri ve cerrahi müdahalelerin bulunduğunu vurgulayan Opr. Dr. Kumcular, "Laparoskopik cerrahi günümüzde altın standart yöntemdir. Bu yöntemle hastalığın etkileri azaltılabilir. Kadınların ağrılarını 'normal' olarak kabul etmemeleri, uzmana başvurmaları büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR"
Şiddetli adet ağrısının normal olmadığını belirten Kumcular, "Doktorunuza danışarak erken müdahale şansını yakalayabilirsiniz. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Fiyatları birden yukarı fırlayacak! Her sabah severek tüketiliyor ama...
Fiyatları birden yukarı fırlayacak! Her sabah severek tüketiliyor ama...
Zeydan Karalar ve İmamoğlu için meydandalar. Adana'da tarihi miting
Zeydan Karalar ve İmamoğlu için meydandalar. Adana'da tarihi miting
Sinop’ta düzensiz göçmen denetimi
Düzensiz göçmen denetimi
Fahrettin Altun’dan sonra sıradakiler... Erdoğan, iletişim ve medya kurmaylarını değiştiriyor!
Fahrettin Altun’dan sonra sıradakiler... Erdoğan, iletişim ve medya kurmaylarını değiştiriyor!
Wimbledon kadınlar finalinin adı belli oldu: Anisimova - Swiatek
Wimbledon kadınlar finalinin adı belli oldu