Uzmanı uyardı Şiddetli ağrı alarm niteliği taşıyor!



Endometriozisin rahim içini kaplayan endometrium dokusunun rahim dışında büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu dile getiren VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden (Jinekoloji) Opr. Dr. Tuncer Kumcular, dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Endometriozis belirtilerinin genellikle göz ardı edildiğini belirten Opr. Dr. Kumcular, "Şiddetli adet ağrısı, kronik kasık ağrısı, cinsel ilişkide ağrı, idrar yaparken veya dışkılama sırasında ağrı ve kısırlık gibi sorunlar yaşanabilir. Bu belirtiler, erken teşhis için önemli ipuçlarıdır. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini önlemede kritik bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

"TEDAVİ SEÇENEKLERİ"

Tedavi yöntemleri arasında ağrı kesiciler, hormon terapileri ve cerrahi müdahalelerin bulunduğunu vurgulayan Opr. Dr. Kumcular, "Laparoskopik cerrahi günümüzde altın standart yöntemdir. Bu yöntemle hastalığın etkileri azaltılabilir. Kadınların ağrılarını 'normal' olarak kabul etmemeleri, uzmana başvurmaları büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR"

Şiddetli adet ağrısının normal olmadığını belirten Kumcular, "Doktorunuza danışarak erken müdahale şansını yakalayabilirsiniz. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.