Uzmanı uyardı Yeniden popüler oldu ama cilt kanserini tetikliyor!



Güney Danimarka Üniversitesi'nde biyostatistikçi Signe Bedsted Clemmensen liderliğindeki ekip, ikizler üzerinde gerçekleştirdikleri iki farklı çalışma yöntemiyle dövme ile cilt kanseri arasındaki muhtemel ilişkiyi inceledi. Toplam 2 bin 367 ikiz kardeşin katıldığı araştırmada, avuç içinden büyük dövmeye sahip bireylerde cilt kanseri riskinin 2.7 kat arttığı belirlendi. Elde edilen verilere göre büyük boyuttaki dövmelerin lenfoma gibi cilt kanseri türleriyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Öte yandan yapılan değerlendirmelere göre, dövme yaptırma oranı dünya genelinde artış gösteriyor. Türkiye'de bu oran net olarak bilinmemekle birlikte, ABD'de her 3 kişiden birinde, İtalya'da ise her 5 kişiden birinde en az bir dövme bulunduğu bildiriliyor. Uzmanlar, kişilerin dövme yaptırmadan önce bazı önemli etkenleri dikkatlice değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

DÖVME, KANSERİ TETİKLİYOR



Dövme mürekkebinde bulunan maddelerin sistemik emiliminin kanserojen etkisi olduğunu belirten Acıbadem Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özveren, "Dövmenin kanserle, özellikle cilt kanseri ve lenfoma ile ilişkisi, yakın zamanda resmi olarak tespit edildi. Dövme mürekkebinde bulunan maddelerde ağır metaller ve çok sayıda kimyasal bulunmakta, hangi dövmede hangi maddenin yer aldığını ise net olarak bilememekteyiz. Çünkü dövmeler çok çeşitli yerlerde yapılmakta. Örnek verecek olursak Danimarka'da ikiz kardeşler üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, dövmesi olan bireylerin cilt kanseri ve lenfomaya daha fazla yakalandığı tespit edildi. Özellikle dövmenin boyutu avuç içinden daha büyükse bu riskin arttığı görülmüştür. İsveç'te yapılan başka bir çalışmada ise dövmesi olan bireylerde yüzde 21 oranında daha fazla lenfoma vakası görüldüğü bildirildi. Daha önce bu maddelerin lokal alımıyla kanser riski oluşturup oluşturmadığı bilinmiyordu. Ancak son veriler gösteriyor ki, dövme mürekkebi sadece uygulandığı bölgede kalmamakta; emilerek lenf dokularına ve lenf bezlerine iletilmekte. Bu durum ise sonraki aşamalarda sistemik yayılıma ve potansiyel olarak diğer kanser türleri açısından da risk oluşmasına neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ IŞIĞI DÖVMELER ÜZERİNDE KANSER RİSKİNİ ARTTIRIYOR



Güneş gören bölgelerde dövme yoğunluğu arttıkça cilt kanseri riskinin de artığını vurgulayan Özveren, "Dövmenin oluşturduğu travmatizasyonla birlikte morötesi ışınlarına maruziyet de oldukça önemli bir etkendir. Çünkü morötesi ışınlarının cilt kanseri sıklığını artırdığı bilimsel olarak bilinmekte. Hem morötesi ışınlarının maruziyeti hem de dövme bir araya geldiğinde bu risk daha da yükseliyor. Dövmenin çok zaruri görülmediği durumlarda yaptırılmaması önerilmekte. Eğer dövme yaptırılacaksa, boyutlarının küçük tutulması ve güneş görmeyen bölgelerin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Dövme yaptırmayı düşünen kişilerin bu kararı mutlaka tekrar gözden geçirmeleri; dövme mürekkebinin sistemik emilimi ve lokal etkileri açısından riskleri değerlendirmeleri önem arz etmektedir. Çünkü artık dövme yaptıran bireylerde kansere daha sık rastlandığını biliyoruz" diye ekledi.