Uzmanı uyarılarını sıraladı. Hem grip hem de zatürre aşısı olmalısınız. Bu hastalığınız varsa aman dikkat

Kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ölenlerin sayısı, soğuk kış aylarında daha fazla olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda, grip olduktan 3 gün sonra ile 3 ay arasındaki sürede kalp krizi geçirme olasılığının 5 kat arttığı tespit edilmiştir. Bu dönemlerde kalp hastası olan kişilerin, hem grip hem de zatürre aşısını olmaları tavsiye edilmektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Deniz, şöyle diyor:

“Okulların açılması ve mevsim değişikliği ile birlikte gribal enfeksiyonlar artmaya başladı. Hastalık; öksürük, ateş, eklem ağrıları, iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Gribal enfeksiyonlar, bazı durumlarda çok ciddi sonuçlara yol açsa da, genellikle günlük yaşamı 3-4 günden 10 güne kadar etkileyebilir.”

Prof. Dr. Hayati Deniz, şunları söyledi:

“Ayrıca, dünyada hastalık sebebiyle ölümlerin en büyük nedeni kalp ve damar hastalıklarıdır. Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümler, soğuk kış aylarında daha belirgin hale gelmektedir. Kış aylarında kalp ve damar hastalıklarından ölümlerin artmasının nedeni, soğuğun damarları daraltması ve daralmış damarların etkilenmesi olabileceği gibi, grip nedeniyle vücutta oluşan iltihaplanmanın kalp damarlarını da etkilemesi ve kalp krizine neden olması da olabilir.”

KALP KRİZİ VE GRİP:

Grip olan kişilerde kalp krizi geçirme riski 5 kat artar. Grip, vücutta iltihaplanmaya ve damar iç duvarının bozulmasına neden olur. Bu da pıhtılaşmayı ve damar tıkanıklığını kolaylaştırır.

AŞI ÖNERİSİ:

Kalp hastaları, grip ve zatürre aşılarını yaptırmalıdır. Aşılar, hastalığı tamamen engellemez ama hafif geçirilmesini sağlar. Aşıların ciddi bir yan etkisi yoktur. Aşılar, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını düşürür.

KİMLER AŞI OLMALI:

Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalığı, ameliyat olmuş kalp hastaları, doğumsal kalp hastaları, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kanser hastaları, şeker hastalığı, böbrek hastalığı olanlar aşı olmalıdır. Sağlıklı çocuklara aşı yapılmasına gerek yoktur.

UZMAN GÖRÜŞÜ:

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Deniz, grip ve zatürre aşılarının önemini vurguluyor.

Grip enfeksiyonunun kalp damar hastalıklarını tetiklediğini, aşıların ise koruyucu olduğunu söylüyor.