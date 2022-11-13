Uzmanı uyarıyor: Patentsiz epilasyon cihazları ciltte hasar bırakıyor

Pandemiden etkilenen bazı sektörler halen eski ivmesine kavuşamazken, teknolojik gelişmeleri avantaja çeviren güzellik ve kişisel bakım merkezleri büyümeyi sürdürüyor.

Pandeminin ardından eski ivmesine kavuşan kişisel güzellik ve bakım sektöründe yoğun talep alan uygulamalardan lazer uygulamaları rağbette.



Son teknolojiyle üretilen cihazlar kişilerin ihtiyaçlarına birebir çözüm bulurken, vücudun tüm bölgelerindeki istenmeyen tüylerin kolaylıkla yok edilmesini sağlayan lazer epilasyonlarının popüleritesi artıyor.

Market Data Forecast’in konuya dair gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 2021’de 464 milyon dolar değerinde olan küresel lazer epilasyon pazarının, bu yılı 569 milyon dolarla kapatacağı tahmin ediliyor. Sektörün 2027’de kadar yüzde 22,64’lük bir büyüme kaydederek 1,5 milyar dolara ulaşması hesaplanıyor. Kısıtlamalarının ardından ivmesini artıran epilasyon pazarında güzellik merkezlerine taleplerin yükselmesini değerlendiren Sibel Maraşlı ise epilasyonda tüketicilerin ihtiyaçlarına ve doğru bilinen yanlışlara ışık tuttu.

Tüy almak için geliştirilen ürün ve cihazların doğru yöntemlerle kullanılmadığı takdirde birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirten Maraşlı, şöyle konuştu:



“Pandemi döneminde farklı sektörlerden birçok işletmede olduğu gibi güzellik merkezleri de geçici olarak hizmetlerine ara verdi. Süreç boyunca kişisel bakımına odaklanma fırsatı yakalayan birçok kişi, e-ticaret yoluyla satın alınan epilasyon ürünlerini kullansa da kalıcı çözümlere ulaşmak isteyenler kısıtlamaların ardından özellikle buz lazer uygulaması için güzellik merkezlerinin yolunu tuttu. Epilasyon cihazlarının doğru kullanılmadığı sürece olumsuz sonuçlara yol açması ise bu işlemi alanında yetkin profesyonellerin yapması gerekliliğini doğurarak, doğru güzellik ve bakım merkezini seçmenin önemini artırdı”

KALİTESIZ CİHAZLAR, CİLTT E KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR



Estetisyen Sibel Maraşlı, bireylerin estetik merkezleri seçerken dikkat etmesi gereken konuları açıkladı:



“Bazı kişiler epilasyon maliyetlerini düşürmek istediği için standartların altında lazer ekipmanları kullanan merkezlere başvuruyor. Oysa kalitesiz cihazlar, ciltte tahriş, yanık ve alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bu gibi alanında yeterli deneyime ve ekipmana sahip olmayan merkezlere giden insanlara baktığımızda ise ilk sırada cildi koruma odaklı geliştirilen ve son zamanlarda çok rağbet gören buz lazer uygulamasını yaptırmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz.”

“BUZ LAZER İLK SIRADA”

Estetisyen Sibel Maraşlı, “Güvenli ve konforlu bir yöntem olan buz lazer epilasyon, merkezimizdeki en çok talep gören uygulamaların başında geliyor. Epilasyonun yanı sıra, farklı cilt tiplerine özel olarak uyguladığımız cilt bakımı ve lifting hizmetlerimizle de müşterilerimizin kusursuz bir görünüme sahip olmasını sağlıyoruz. Gelecek dönemde hizmet yelpazemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.