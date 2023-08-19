Uzmanından Afrika sıcaklarıyla ilgili hayat kurtaran öneriler

Uzmanından “Afrika sıcakları akciğer hastalıklarını tetikledi” açıklaması geldi. Uzmanı, “Afrika sıcaklarıyla akciğer ve alerji hastalıkları da arttı” diyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanından Afrika sıcaklarıyla ilgili hayat kurtaran öneriler

Editör: Naim Arıoğlu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm Dr. Hacer Ofluoğlu, Türkiye’de yaşanan Afrika sıcaklarının kişilerde kronik akciğer ve alerjik hastalıkları tetiklediğini belirterek uyarılarda bulundu.

Ofluoğlu şunları söyledi:

“Geçen yaza oranla acile ve göğüs polikliniklerine başvurular arttı. Sadece görev yaptığım hastanede bile yapılan alerji, solunum fonksiyon testlerinde yüzde 25-30 artış saptadım. Özellikle şu ana kadar hiçbir akciğer ve alerji sorunu olmayan kişilerde yükselen rakamlar tespit ettik. Bu da yüzde 10 arttı”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm Dr. Hacer Ofluoğlu, aşırı sıcak hava dalgaları, yoğun nem, birden gelişen ısı değişimi ve rüzgârla bir gelen tozun kronik akciğer ve alerjik hastalıkları tetiklediğini söyleyerek şunları dile getirdi:

“Aşırı sıcaklar bu tür hastalıkların ortaya çıkma olasılığını son yıllarda artırmaktadır. Polenlerin çöl tozlarıyla uzun mesafeler sürüklenmesi, aerosollerin alerjik hastalıkları daha uzun süreler karşımıza çıkarması, sadece polen dönemlerinde ya da mevsimsel alerjik dönemlerde değil yılın farklı mevsimlerinde de artık ortaya çıkma ve karşılaşma olasılığımızı artırmaktadır. Sıcaklıkların ve nemin artışı, kronik akciğer hastalıklarında da solunum yollarında mukozanın ısınması ve öksürük semptomlarına yol açıyor”

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Kişilere çeşitli önerilerde bulunan Uzm. Dr. Ofluoğlu, şunları söyledi:

“Özellikle sıcak saatlerde yani 11.00 ile 17.00’da mümkün olduğunca kapalı alanlarda gölgelerde bulunmaya dikkat edin. Bulunduğunuz ortamı hava akımına kapılmadan havalandırın, serinletin. Eğer klima kullanıyorsanız nem alıcı ayarları tam yapın. Hepa filtrelerini değiştirin, temizleyin ve nem oranını en fazla yüzde 30-50’de tutun. Astım, KOAH hastaları ilaçlarını düzenli kullansın. Alerji hastaları da aynı şekilde buna dikkat etmelidir. Bütün bunlara rağmen özellikle kuru öksürük, nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma varsa hekime başvurun. Çünkü tedavilerinde bir tık yükseltmeye ihtiyaç duyulabilir. Bu yüzden hastaları uyarıyor, önlemlerini almaya davet ediyoruz.”

AFRİKA SICAKLARI NEDİR?

Afrika sıcakları, ülkemizde genellikle bu bölgenin kuzeyinden gelen yani Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan ülkelerinden yola çıkan sıcak hava dalgasına verilen addır.
Afrika sıcakları, ülkemizde etkili olduğunda kuru ama çok sıcak bir hava gözlemlenir. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, ülkemizde genellikle birkaç gün etkili olduktan sonra etkisini kaybeder. Bu sıcak hava dalgaları çok uzun soluklu olmaz.

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