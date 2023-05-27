Uzmanından böbrek taşıyla ilgili kritik açıklama

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Gücük, böbrek taşlarının ağrılı ya da taşın yeri ve boyutuna bağlı olarak sessiz seyredebileceğini dile getirdi. Adnan Gücük, sıvı tüketiminin önemine vurgu yaparak uyarılarda bulundu.

Uzmanından böbrek taşıyla ilgili kritik açıklama

Editör: Naim Arıoğlu

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Gücük, böbrek taşı olarak bilinen üriner sistem taşlarının, böbreklerde veya idrar yollarında oluşan sert, kristalize yapılar olduğunu ve idrar yolu boyunca ilerleyerek böbreklerden mesaneye kadar herhangi bir noktada tıkanmaya neden olabileceğini anlattı.

“HİÇ BELİRTİ VERMEDEN SESSİZ DE SEYREDEBİLİR”

Böbrek taşının genellikle sırtın alt ve yan bölgesinde olup kasığa doğru yayılan ani ve şiddetli ağrıya neden olduğunu, beraberinde bulantı, kusma, idrara sık çıkma, idrar yaparken yanma, idrarda kanama gibi belirtilere; enfeksiyona yol açtıklarında ise titreme, terleme, ateş gibi şikayetler gözlemlendiğine değinen Prof. Dr. Gücük taşların boyutuna ve bulunduğu yere göre tamamen sessiz ve şikayetsiz bir şekilde seyredebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Böbrek taşları uzun bir süre boyunca hiç belirti vermeyebilir. Ancak, aniden başlayan sırt ve karın bölgesinde ağrı, böbrek taşının en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Taşlar idrar yoluna doğru hareket ettiğinde bazı durumlarda belirti vermeden ya da çok az belirtiyle vücuttan atılabilir. Ancak, daha büyük taşların varlığı böbrek, üreter, mesane ya da üretrada idrar birikimine yol açabilir. Bu noktada, böbrek taşı kendisini yukarıda bahsedilen ağrıyla gösterir.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sırtta kaburgaların alt kısmında ağrı

-Alt karın bölgesine yayılan ağrı

-İdrarda yanma ve acı

-Mide bulantısı

-Kusma

-İdrarın yapısı, rengi ve yoğunluğunda değişiklik (bulanık, kötü kokulu idrar)

-İdrarda kan

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