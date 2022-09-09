Uzmanından çocuklar için dikkat çeken 'çanta' uyarısı

Minikler için okullar açıldı ama taşıdıkları ağır çantalar ileride iskelet sistemi problemlerini beraberinde getirdi.
Haber Global muhabiri Saadet Çelikçi'nin haberine göre, okul çantası çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10'unu aşmaması gerektiği vurgulandı.
Ağı çantaların çocuklarda, iskelet sistemi sorununun yanında omurga eğriliği problemini de beraberinde getirdiği bildirildi.
Uzmanlar konuyla dikkat çeken uyarılar geldi. Küçücük bedenleriyle ağır yük taşımak çocuklara tehlike saçıyor. Boyuyla kilosunun dengeli olması gerektiğini uzmanlar vurguladı.
Çocuklarda omurga gelişiminin olumsuz etkileneceği ifade edildi.
Ayrıca çantalarda askı ayarlarının iyi yapılması gerektiği vurgulandı.
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