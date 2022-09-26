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Uzmanından çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için tüyolar

Uzmanlar, okulların açılmasıyla birlikte yaz tatili döneminde değişen alışkanlıkların çocuklarda uyum sürecini etkileyebileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 13:01
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Uzmanından çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için tüyolar

Uzmanından çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için tüyolar
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İHA’nın haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Mert Çakır, okulların açılmasıyla birlikte geride bırakılan yaz tatilinde çocukların alışkanlıklarının değişmiş olabileceğini belirterek, anne ve babalara önerilerde bulundu.

Dr. Çakır, “Yaz tatili döneminde değişen alışkanlıklar, çocukların uyum sürecini zorlaştırıyor ve bağışıklığını da etkiliyor” ifadelerini kullandı.
Okulların açılması ve mevsimsel geçişin de etkisiyle birlikte çocuklarda görülen hastalık oranının arttığını hatırlatan Çakır, bu dönemlerde çocuğun bağışıklığını güçlendirerek hastalıkların önüne geçilebileceğini kaydetti.

Çakır, “Okulların açılması ve mevsimsel geçişin de etkisiyle birlikte çocuklarda görülen hastalık oranı arttı. Bu dönemlerde çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirerek daha az hastalığa yakalanmasını sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

BAĞIŞIKLIK İÇİN 5 TÜYO

Uzm. Dr. Mert Çakır, okul çağındaki çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek önerilerini şöyle sıraladı:

“Öncelikle dengeli ve yeterli beslenmelidir. Paketli hazır gıdalardan uzak durulmalı, karbonhidrat içeriği olan şekerli yiyecekler tüketmemeli, protein karbonhidrat ve yağ içerikleri doğru ayarlanmalıdır. Yeterli ve düzenli uyku çok önemlidir. Yeterli ve düzenli uyku bağışıklığı güçlendirdiği gibi büyüme ve gelişme için de önemlidir. Okul öncesi vitamin değerlerine baktırılmalıdır. Özellikle çocuklarda B12, demir, fosfat, d vitamini gibi vitaminlerle ve eksik olanlarla desteklenerek daha dirençli bir vücuda sahip olmaları sağlanır. Bağışıklık destekleyici şuruplar uzman hekim önerisiyle kullanılabilir. Lütfen bunları rastgele kullanmayalım. Her çocuk kendi özelinde farklıdır. Hekiminiz önermeden kullanmak faydadan çok zarar getirir. Doğru şekilde ve hekim tavsiyesi ile desteklenmek fayda sağlar. Multivitamin desteği sağlanabilir. Multivitaminler bağışıklıktan çok büyüme gelişmeyi destekler o yüzden çocuğumuzun ihtiyacı varsa kullanmalıyız.”

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