Uzmanından çocuklardaki taş hastalıklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Editör: Ali Öncü

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, çocuklarda üriner sistem taş hastalığının ülkemizde sık görülen ve gittikçe sıklaşan bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

Böbrekler, üreterler (böbrek ile mesane arasındaki ince idrar kanalı), mesane (idrar torbası) ve üretranın (dış idrar kanalı) herhanbir yerinde taş oluşumu/tıkaması izlenebildiğine vurgu yapan Op. Dr. Karagözoğlu, bir yaş altı çocuklar da dâhil olmak üzere her yaşta izlenebildiğini kaydetti.

Karın ağrısı, yan ağrısı, idrar renginde koyulaşma veya kan izlenmesi, idrarda yanma gibi belirtilerin olabileceğine değinen Op. Dr. Karagözoğlu, bu hastalığın bazı hastalarda uzun süre hiçbir belirti vermeyebiliceğinin de altını çizdi.

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu Beslenme kalitesinin alt seviyede olduğu ve sosyol ekonomik gelişimi yetersiz bölgelerde daha sık izlendiğini belirtti.

ÇOCUKLARDA TAŞ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda taş hastalığı bilinenin aksine Türkiye’de diğer ülkelere göre oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Ortalama yüzde 1-2 oranında görülmektedir. 6. aydan itibaren 18 yaşına kadar her yaş grubundaki çocuklarda görülse de daha çok 6 yaşın altındaki çocuklarda ciddi sorunlar ile kendini gösterebilir.

Böbrek taşı büyük çocuklarda bel bölgesinde ağrı şikâyeti ile daha erken belirti verse de küçük çocuklarda daha çok idrar yolu enfeksiyonu, bulantı, kusma, halsizlik, kilo alamama, meme emmeme gibi sorunlar ile ortaya çıkar. Bazı durumlarda idrar kan belirtilerine de rastlanabilir.

ÇOCUKLARDA TAŞ HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Çocuklarda taş tedavisi çocuğun, böbreğin ve böbrekteki taşın durumuna göre planlanır. Ancak genellikle invaziv cerrahi tekniklerden ziyade çocuğa en az zarar verecek minimal cerrahi teknikler kullanılarak tedavi edilir. Bunların başında da kapalı cerrahi teknikleri yer alıyor.

Taşın boyutuna ve çocuğun durumuna göre değişiklik gösterse de ortalama 1 saat süren bir operasyon ile taş hastalığı tedavisi tamamlanabilir. Ancak taşın büyüklüğü 2 cm’in üzerinde ise ya da çocukta tedavi edilmesi gereken ek patolojik bulgular varsa tedavi süresi daha da uzayabilir.

Ameliyattan sonra çocuk bir gün hastanede kontrol altında tutulduktan sonra genellikle ertesi gün taburcu edilir. Operasyon esnasında genel anestezi kullandığı için çocuk uyku halinde olur ve hiçbir ağrı ya da sızı hissetmez.

