Uzmanından 'erkek kısırlığı' uyarısı: Bu alışkanlıklara dikkat!



Türkiye’de 2 milyon çiftin çocuk sahibi olamadığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, kısırlığın kadın doğurganlığı ile eş tutulduğu için toplumumuzda erkeklere ait kısırlığın görmezden gelindiğini söyledi. Doç. Dr. Diri, basit ama yaygın alışkanlıkların sperm kalitesini düşürebildiğini belirterek, erken tanı ve tedavi ile kısırlık riskiyle karşılaşan çiftlerin çocuk sahibi olabileceğini açıkladı.



Doç. Dr. Diri, "Kadınlara ait sebepler kısırlığa ne kadar sebep oluyor ise erkeklere ait kısırlık sebepleri de en az kadınlar kadar fazladır. Kısırlık kadın doğurganlığı ile eş tutulduğu için toplumumuzda erkeklere ait kısırlık sebepleri daha çok görmezden geliniyor, üstüne gitmekten çekiniliyor. Kısırlık, yalnızca kadınlara özgü bir durum değil. Erkek infertilitesi tek bir nedene bağlı gelişmediğini, çoğu zaman birden fazla faktörün etkili" dedi.



Diri, "Sigara, alkol, paketli gıdalar, işlenmiş etler yani toplumda değişen yemek alışkanlıkları, fast foodlar, uyuşturucu kullanımı, spor merkezlerinde yaygın olarak kullanılan bazı ilaçlar hatta kabuklu deniz ürünlerinin fazla tüketilmesi bile sperm üretimini ve hareketliliğini ciddi şekilde düşürür. Ayrıca aşırı stres, obezite, dar iç çamaşırı kullanımı, sık sauna veya hamam gibi sıcak ortamlarda bulunmak, sperm hücrelerinin yapısını bozabilir. Bazı vakalarda tüm tetkikler normal olsa bile kısırlığın nedeni tespit edilemeyebilir. Bu durumda detaylı bir fiziki muayene ve laboratuvar değerlendirmesi büyük önem taşır" dedi.



Diri, en sık görülen nedenleri şöyle sıraladı:

"Varikosel: Testislerde toplardamar genişlemesi sonucu sperm üretimi azalabilir.

İnmemiş testis: Doğumsal bir durum olup, sperm kalitesini etkileyebilir.

Kabakulak sonrası orşit: Testis iltihabına neden olarak sperm üretimini bozabilir.

Radyasyon ve kemoterapi: Üreme hücrelerine zarar vererek kalıcı kısırlığa yol açabilir.

Genetik bozukluklar: Sperm üretimi ya da taşınması genetik nedenlerle engellenebilir.

Sperm kanallarında tıkanıklık: Vas deferens gibi kanallarda doğuştan yokluk veya sonradan gelişen tıkanıklık sperm çıkışını engeller.

Hormon bozuklukları: Hipofiz veya hipotalamus kaynaklı hormonal eksiklikler sperm oluşumunu azaltabilir.



Tiroid hastalıkları: Tüm hormonal sistemi etkileyerek sperm üretimini dolaylı olarak etkiler".



Diri, kısırlık şüphesi olan her erkeğin gecikmeden uzman bir üroloğa başvurması gerektiğini belirterek, gelişen tıbbi yöntemler sayesinde ve erken tanı ile birçok vakada tedavi ve çocuk sahibi olmanın mümkün olabildiğini kaydetti.