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Prof. Cihan: Erkekler de mame kanserini ciddiye almalı

Meme kanserinin bir kadın hastalığı olarak bilinmesine rağmen erkeklerin de meme kanserine yakalanabileceğini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, “Kadınlarda meme kanseri görülme oranı daha fazla iken erkeklerde bu oran daha azdır.” dedi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 09:34
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Uzmanından erkeklere uyarı: Meme kanserini siz de ciddiye alın

Prof. Cihan: Erkekler de mame kanserini ciddiye almalı
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Meme kanserinin tanımına değinen Prof. Şener Cihan, “Meme kanseri, memedeki süt üreten, süt taşıyan ve meme destek dokusunu oluşturan hücrelerden kaynaklanan kanserdir” diye konuştu.

Meme kanserinde görülen belirtilerden söz eden Prof. Dr. Cihan şu bilgileri açıkladı:

“Meme kanserinin en sık karşılaşılan belirtisi, ele gelen kitledir. Bu kitle genelde ağrısız, zamanla büyüyen bir karakterdedir. Adet döngülerinde oluşan ve kaybolan kitleler meme kanseri belirtisi değildir. Kitlenin oluştuğu yere ve zamanla büyümesine bağlı olarak memede çekintiler, şişlikler, ileri aşamada portakal kabuğu görünümü, deride kalınlaşma, meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi ve meme başı akıntısı görülebilir. Bazı olgularda koltuk altındaki lenf düğümlerinin tutulması ve büyümesi ile bu bölgede de ele gelen kitle tespit edilebilir. Kitlenin erken tespiti hastalık tedavisi açısından önemli olduğu için kadınların kendi kendine muayeneyi alışkanlık haline getirmeleri gerekmektedir.”

AŞIRI SİGARA VE ALKOL KANSERE DİREKT DAVETİYE ÇIKARIR

Meme kanseri görülme riskinin birtakım faktörler nedeniyle bazı kadınlarda daha fazla olduğunu vurgulayan Prof. Cihan, “Bu faktörlerin en başında genetik anormallikler yatar. BRCA1/BRCA2 gen mutasyonu taşıyan kişilerde kanser görülme olasılığı daha fazladır. Bu gen mutasyonu genetik geçişli tümörlere örnektir. Bu nedenle ailesinde meme kanseri öyküsü olanlar risk altındadır. Bunun dışında, kişinin yaşam şekli kanser gelişmesinde önemli bir faktördür. Aşırı sigara ve alkol tüketiminin birçok kanserde olduğu gibi meme kanserinin oluşumunda da önemli bir yeri vardır. Meme kanseri oluşumunda östrojen hormonunun rolü büyüktür. Kişinin yaşam boyunca östrojene maruz kalma süresini artıran erken adet görmeye başlama, geç menopoz, hiç bebek sahibi olmamak, 30 yaş sonrasında bebek sahibi olmak ve obezite diğer önemli risk faktörleridir” şeklinde konuştu.
DHA

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