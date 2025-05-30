Uzmanından gram altın ve dolar için görülmemiş tahmin. Adeta yer yerinden oynayacak. 6 ay içinde neler olacak neler

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Nasıl Bir Ekonomi TV’nin YouTube yayınında gram altın ve dolar/TL için dikkat çekici öngörülerini paylaştı. Son dönemde rekor kıran altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife açıklamalarından geri adım atmasıyla sakinleşse de, Yıldırımtürk’e göre yükseliş trendi devam edecek.

BEKLENTİ YÜKSELİŞTEN YANA

Yıldırımtürk, 19 Mart’ta 42 TL’ye ulaşan dolar/TL’nin kısa vadede bu seviyeleri yeniden test edebileceğini belirtti. Yıl sonuna doğru ise kurun 45 TL’ye yükselebileceğini öngördü. Uzman, bu artışın enflasyon ve arz-talep dengesizliğinden kaynaklanabileceğini vurguladı.

Gram altın için 4.200 TL seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, bu eşiğin aşılması durumunda fiyatların 4.300-4.350 TL bandına ulaşabileceğini söyledi. Haziran itibarıyla bu seviyelerin görülebileceğini belirten uzman, yıl sonu için daha iddialı tahminlerde bulundu.

6 AY SONRA 5 BİN TL

Yıldırımtürk, gram altının 4.350 TL’yi geçmesi halinde 4.500 TL’ye ulaşabileceğini, yıl sonunda ise 5.000 TL seviyesinin mümkün olduğunu belirtti. Daha çarpıcı bir senaryoda, ons altının 4.000 dolara, dolar/TL’nin 45 TL’ye yükselmesi durumunda gram altının 6.000 TL’ye ulaşabileceğini öngördü.

Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı hedeflerine rağmen, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler altın ve döviz fiyatlarını etkilemeye devam edebilir. Yıldırımtürk, yatırımcıların küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeleri yakından izlemesi gerektiğini vurguladı.

Uzman, altın ve döviz yatırımı yapanların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olmalarını önerdi. Özellikle ons altın fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki oynaklığın, gram altın fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.