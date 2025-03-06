Uzmanından iftardan sonrası için tavsiye: Ara öğün yapılmalı!

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Diyetisyen Gül Uygun Karakulak, Ramazan'da beslenme hakkında açıklamalarda bulundu.

İftar menüsünün iki bölümden oluşması gerektiğini değinen Dyt. Karakulak, "Birinci menüde su, hurma ve çorba, sonrasında ise 10-15 dakika ara verip, ikinci menü olan ana yemeğe geçilmelidir. Yağsız protein kaynakları olarak derisiz et, tavuk, hindi, balık tüketebilir. Yanına karbonhidrat kaynağı olarak bazı günler pide, bulgur pilavı, basmati pirinç, tam tahıllı ekmekler porsiyon kontrolüyle kişinin alması gereken enerji doğrultusunda tabağa eklenebilir" ifadelerini kullandı.

"GÜLLAÇ HAFTADA 1-2 KEZ ARA ÖĞÜNDE OLABİLİR"

Sahurun gün içerisinde kan şekerini dengeleyici olduğunu ve mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Diyetisyen Gül Uygun Karakulak, "Sahurda sizi uzun saatler tok tutacak besinler yumurta, peynir, yoğurt, avokado, ceviz, bol yeşillik tüketilmelidir. Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş etler ise içeriğindeki sodyum ve nitratlarla sizi susatacaktır. İftardan 2 saat sonra bir ara öğün yapılmalı, mümkünse bu ara öğünde gün içerisinde tüketemediğimiz ama vücudumuzun ihtiyacı olan meyve ve çiğ kuruyemişlere yer verilmelidir. Ramazanın sembolü olan güllaç ise haftada 1-2 kere ara öğünde yer alabilir" diye konuştu

"KURUBAKLAGİL TÜKETİLEBİLİR"

Ramazan'da öğün düzeninin değişmesiyle birlikte kabızlık problemiyle sıkça karşılaşıldığını belirten Dyt. Karakulak, "Haftada 1-2 kere kurubaklagil tüketmek, her iftarda mutlaka salata veya zeytinyağlı sebze yemeklerini sofrada bulundurmak ve iftardan sonra yapılacak yürüyüşler bu durumu ortadan kaldırır. Eğer kilo takibi yapıyorsanız, kilonuzu tam olarak doğru göreceğiniz zaman sahurdan 10-11 saat sonradır. Bu da öğle saatlerine denk gelir. Gün içinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi sorunlar yaşamamak için iftar ve sahur arasında sıvı ihtiyacınızı karşılayın ve bol su içmeye özen gösterin. Suyu bir anda değil, aralıklarla ve yavaş yavaş içmelisiniz. Ramazan'da aşırı çay ve kahve içiminden uzak durun. Maden suyu yani doğal mineralli suyu iftarda veya ara öğünde 2 şişeyi geçmeyecek şekilde içebilirsiniz" şeklinde konuştu.