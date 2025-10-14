Kalp damar hastalıkları, modern tıbbın tüm ilerlemelerine rağmen hala dünya genelinde en sık ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, bu hastalıkların büyük oranda önlenebilir olduğunu belirterek, bireylerin yaşam tarzı değişiklikleriyle kalp krizi riskini ciddi şekilde azaltabileceğini ifade etti. Keskin, özellikle genç yaşlardan itibaren düzenli kontrollerin ve sağlıklı alışkanlıkların benimsenmesi, kalp sağlığı açısından hayati önem taşıdığını söyledi.
Uzmanından kalp sağlığı için 5 kritik uyarı: Kalp krizlerinin %90’ı önlenebilir
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, kalp damar hastalıklarının hala en sık ölüm nedeni olduğunu belirterek, kalp krizlerinin %90’ından fazlasının önlenebilir olduğunu açıklayarak kalp krizinin en yaygın beş nedeni şöyle sıraladı: Kalp damar hastalıkları hala dünya genelinde en sık gelen ölüm nedeni. Onca yeni damar açma tekniğine rağmen kalp damar hastalıkları hala ciddi bir şekilde artışta. Çünkü nüfusumuz yaşlanıyor. Peki kalp damar hastalığının en sık risk faktörleri nelerdir?
TÜM KALP KRİZLERİNİN %90'INDAN FAZLASI ÖNLENEBİLİR
Kalp damar hastalıkları içerisinde önlenebilir kalp krizleri kalp yetmezliğin en sık nedeni birinci sırada sigara. Özellikle bağımlılıklar ciddi bir şekilde kalp damar hastalığına neden oluyor. Kalbimizin üzerinde gezen ince damarlar koroner arterler ve bu damarlar tıkandığında biz kriz geçiriyoruz. Sigara özellikle gençlerde önlenebilir kalp krizlerinin en sık nedenidir. Ve sizlere güzel bir bilgi vereyim. Tüm kalp krizlerinin %90'ından fazlası önlenebilirdir. Yani kalp krizi geçirmek bir kader değil, bir kabulleniştir. Kalp krizini kabullenmeyin. Siz değiştikçe kalp krizi riskiniz düşecektir.
HİPERTANSİYON
İkinci sırada sebep hipertansiyon. Hipertansiyon kan basıncının yüksek olması, kalp damarlarının iç duvarının kalınlaşması, hasar görmesi, plak oluşması ve sonra da yüksek kan basıncı nedeniyle kalp duvarlarımızın ciddi bir şekilde kalınlaşması. Çünkü sadece damarlar kalınlaşmaz. Duvarlar da kalınlaşır. Hem duvar kalınlaşır hem damar kalınlaşırsa kalp kasını besleyen oksijen yetersiz kalır. Oksijen yetersiz kalırsa kalp yetmezliği veya kriz geçiririz. Kalp yetmezliği kronik, kalp krizi akut bir durumdur ama hipertansiyon sessiz katildir. Bunu bilmeli ve kan basıncımızı ölçmeliyiz.
Kan basıncımız yüksek gidiyorsa mutlaka tedavi olmalıyız. Hocam benim kan basıncım yüksek gidiyor ama kendimi iyi hissediyorum. Kalbiniz, damarlarınız kendini hiç de iyi hissetmiyor. Ve ayrıca belirtmek isterim. Sizin normaliniz ile benim normalim aynıdır ve hiç kimsenin kan basıncı 12-8'in üzerinde olmamalıdır. Yani kan basıncının normal değeri kişiden kişiye değişmez. Bu algı yanlıştır.
DİYABET
Üçüncü sırada sebep diyabet var. Kalp damar hastalıklarının en sık sebeplerinden biri de diyabettir. Diyabet yani şeker hastalığı dünya genelinde en fazla artış gösteren hastalıkların başında gelir. Son 20 yılda diyabet miktarı iki katına çıkmış ve dünya genelinde şu anda 400 milyondan fazla insan şeker hastası.
Şeker hastalığı güzel bir şekilde tedavi edildiğinde kalp krizi riski ciddi bir şekilde düşer.
KOLESTEROLÜNÜZÜN YÜKSEK OLMASI SİZİ RİSKE ATAR
Dördüncü sırada kolesterol geliyor. Kolesterol yüksekse kalp damar hastalığının sık bir nedenidir. Kolesterolünüzün yüksek olması sizi riske atar. Kolesterol yüksekliğini normalleştirmeyin. Kolesterol vücudumuz için gerekli bir şey ama yüksek seviyeler çıkması kalp damarlarınıza hasara neden olabilir. Biliyorum daha farklı şeyler duydunuz. “Kolesterol vücudumuz için gerekliymiş. Beynimiz için kolesterol gerekliymiş. Kolesterol olmazsa parkinson oluyormuşuz” dediğinizi duyar gibiyim.
Beynimiz ve vücudumuz kendi ihtiyaç duyduğu kolesterol üretebilir ama genetik kolesterol yüksekliğinde kontrolsüz bir şekilde kolesterol yüksek seviyelere çıkabilir ve bu da damarlarınızı riske atabilir. Yani konusunda uzman bir kardiyoloğun tavsiyesini dinleyin. Kolesterol seviyenizi ölçtürün. Yüksekse önlem alın. Önlem almaktan kastım hemen ilaç kullanmak değil. Yaşam tarzı değişikliğiyle kolesterolü düşürebilirsiniz. Ama kalp damar hastalığımız varsa statin adını verdiğimiz ilaçları kullanmanız gerekebilir. Kalp damar hastalığın en sık dört nedeni bunlardı.
30-35 YAŞLARDAN SONRA MUTLAKA KONTROLLERE BAŞLAYIN
Beşinci sırada ise diğer alışkanlıklar, alkol gibi sebepler veya yaşam tarzı bozuklukları, fazla oturma, fazla stres, anksiyete gibi problemler geliyor. Yine uykusuzluk sık bir kalp krizi nedenidir. Yani kalp krizi geçirdiğinizde biz tam olarak hangi sebepten dolayı kriz geçirdiğinizi bilemeyiz. 60 yaşında sigara içen, tansiyonu olan, aynı zamanda hareketsiz, stresli bir bireyseniz bunların hepsi bir araya gelip kalp krizi riskini arttırabilir. Ayrıca söylemeden geçmek istemiyorum. Son zamanlarda kalp krizinin gençlerde çok sık arttığına dair şehir efsaneleri geziyor. Evet, kalp krizi son yıllarda gençlerde daha sık görmeye başlanmıştır ama ortada bir kalp krizi fırtınası yoktur. Kalp krizi zaten sık bir hastalıktı. Biz hala gençlerde de sık bir şekilde kalp krizini görüyoruz. 30-35 yaşlardan sonra mutlaka kontrollere başlayın. Kalp krizi geçirmek istemiyorsanız bu sebeplere dikkat etseniz iyi olacak.