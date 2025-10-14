Uzmanından kalp sağlığı için 5 kritik uyarı: Kalp krizlerinin %90’ı önlenebilir

30-35 YAŞLARDAN SONRA MUTLAKA KONTROLLERE BAŞLAYIN

Beşinci sırada ise diğer alışkanlıklar, alkol gibi sebepler veya yaşam tarzı bozuklukları, fazla oturma, fazla stres, anksiyete gibi problemler geliyor. Yine uykusuzluk sık bir kalp krizi nedenidir. Yani kalp krizi geçirdiğinizde biz tam olarak hangi sebepten dolayı kriz geçirdiğinizi bilemeyiz. 60 yaşında sigara içen, tansiyonu olan, aynı zamanda hareketsiz, stresli bir bireyseniz bunların hepsi bir araya gelip kalp krizi riskini arttırabilir. Ayrıca söylemeden geçmek istemiyorum. Son zamanlarda kalp krizinin gençlerde çok sık arttığına dair şehir efsaneleri geziyor. Evet, kalp krizi son yıllarda gençlerde daha sık görmeye başlanmıştır ama ortada bir kalp krizi fırtınası yoktur. Kalp krizi zaten sık bir hastalıktı. Biz hala gençlerde de sık bir şekilde kalp krizini görüyoruz. 30-35 yaşlardan sonra mutlaka kontrollere başlayın. Kalp krizi geçirmek istemiyorsanız bu sebeplere dikkat etseniz iyi olacak.