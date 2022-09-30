﻿Uzmanından lazer sonrasındaki cildiniz için kritik uyarı

İHA’nın haberine göre; Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, lazer epilasyonun dünyadaki en popüler kozmetik uygulamalarından biri olduğunu belirterek, uygulama sonrası cilde nasıl bakılması gerektiğinin de önemli olduğunu ifade etti.

Lazer epilasyonun dünyadaki en popüler kozmetik prosedürlerden biri olduğunu kaydeden Dalmış, her gün binlerce insan lazer epilasyon uygulamasını tercih ettiğini dile getirdi.

“TEDAVİ EDİLEN BÖLGEDE BATMA VE KIZARIKLIĞA NEDEN OLABİLİR”

Dalmış açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Ancak bu aşamada lazer epilasyondan sonra yapılacaklar konusuna dikkat etmek önemli bir özelik olarak karşımıza çıkıyor. Lazer epilasyondan sonra cildinize nasıl bakacağınızı bilmek, ondan en iyi sonuçları alabilmeniz için önemlidir. Lazer epilasyondan sonra size verilen tavsiyelere dikkate almalısınız. Epilasyondan sonraki ikinci haftadan sonra dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymelisiniz. Eplasyondan sonra en az on iki saat boyunca herhangi bir krem, losyon veya makyaj kullanmalısınız. Epilasyon sonrasında yapmanız gereken ilk şey cildinizi temiz ve nemli tutmaktır. Bu aşamada Alfa hidroksi asitler ve beta hidroksi asitler içeren kremler veya losyonlar kullanmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bu ürünler tedavi edilen bölgede batma ve kızarıklığa neden olabilir.”

“CİLDİNİZİN İŞLEME NE KADAR DUYARLI OLDUĞUNA BAĞLI OLARAK BİR HAFTADAN UZUN SÜREBİLİR”

“Lazer epilasyondan sonra cildinizin yanmasına veya kabarmasına neden olabileceğinden tedaviden sonra en az iki hafta güneşten uzak durmalısınız. Ayrıca, aşırı basınç bu bölgelerde enfeksiyona yol açabileceğinden, tedavinin uygulandığı bölgeleri ovuşturmaktan veya dokunmaktan kaçınmak durumundasınız. Lazer epilasyon, yüksek yoğunluklu bir ışık huzmesi ile kıl foliküllerinde koyu renkli melanini hedeflemeyi içerir. Isı, folikülü öldürür ve tüylerin yeniden büyümesini engeller. Tedavi edilen alanın büyüklüğüne bağlı olarak 15 ile 60 dakika arasında süren ayakta tedavi işlemdir. Maksimum etkinlik için birkaç seansa ihtiyacınız olacaktır. Ancak bir seans genellikle gözle görülür sonuçlar verir. Bazı istisnalar olmasına rağmen, bu uygulama çoğu insan için genellikle güvenli ve etkilidir. Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak için kullanılabilecek bir işlemdir. Lazer epilasyon veya fotoepilasyon olarak da bilinir. Lazer epilasyonun en sık görülen yan etkisi, tedavinin yapıldığı ciltte kızarıklık, şişme, tahriş ve morarmadır. Bu etkiler genellikle birkaç gün içinde geçer. Ancak bazen bir seferde ne kadar tedavi yapıldığına ve cildinizin işleme ne kadar duyarlı olduğuna bağlı olarak bir haftadan uzun sürebilir”