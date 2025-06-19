Uzmanından kritik uyarı: Üniversite sınavında ‘başarının sırrı’ bu teknikte gizli!

Mevcut ekonomik koşullar ve artan işsizlik üniversite sınavına hazırlanan gençlerin üzerindeki kaygıyı ve baskıyı da arttırıyor. Sınav sürecinin doğru yönetilebilmesi istenilen puanın elde edilebilmesinde kritik rol oynuyor. Uzman Psikolojik Danışman Vejdin Çelik sınava hazırlık süreci ve sonrasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu

SARİYE NUR DÖNMEZ/ÖZEL HABER

‘’GENCİN ÜSTÜNE ÇOK FAZLA GİDİLİRSE, KİŞİLİK ZEDELENMESİ YAŞANABİLİR’’

Üniversite sınavına hazırlık sürecinde olan bir gencin bulunduğu evde ebeveyn tutumları da gelecek kaygısı ve sınav stresi üzerinde etki ediyor. Uzman Psikolojik Danışman Vejdin Çelik sınav sürecinde ebeveyn tutumuna ilişkin analizinde; ‘’Demokratik, baskıcı, reddedici ve serbest bırakıcı tutum olmak üzere 4-5 ebevyn tutumundan bahsedebiliriz. Bu tutumlar gençlerin üniversite sınavı hazırlık süreci de dahil olmak üzere, meslek seçimi, insan ilişkileri ve yaşam biçimleri üzerinde etkili oluyor. Bizler bile yetişkin olarak ebeveyn tutumlarından etkilenebiliyoruz. Özellikle baskıcı ailede yetişmiş gençler bu süreçte olumsuz etkileniyor. Gençler amaçları ve hedefleri doğrultusunda kendilerine başarma güdüsü oluşturur.Eğer ki bu hedefin dışında ailenin çocuktan beklentisi yüksek olursa,gencin üstüne çok fazla gidilirse, kişilik zedelenmesi yaşanabilir, depresyon ve kaygı bozukluğu ortaya çıkabilir. Çeşitli psikolojik ya da fizyolojik sonuçlar görülebilir. Dolasıyla burada ebeveynlerin baskıcı olmadan, beklentiyi yükseltmeden çocuğun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çocuğa yaklaşmaları gerekiyor. Haberlerde de görüyoruz aşırı baskı sonucunda intihar eden gençler olabiliyor. Başka bir yönden bakıldığında bu süreçte çocuğu reddeden, ilgilenmeyen ailelerde var; Bu durumda çocuğun ilgisiz ve sevgisiz büyümesine kendi başına ayakta durmasına, toplumdan izole olmasına sebebiyet veriyor. Bu durumda benlik bütünlüğünü zedeler. İdeal olanı demoktarik aile tutumudur; Çocuğa seçmek istediği bölüm fikrini sormak, üniversiteleri birlikte gezmek bu süreçte çocuğun fikrilerini önemsemek, yanında olduğunuzu belirtmek son derece önemlidir çünkü çocuk burada kendinin önemli ve değerli olduğunu hisseder. ‘’ şeklinde konuştu.

SINAV SÜRECİNDE ‘RUTİNİNİZİ BOZMAYIN’ UYARISI

Sınav öncesinde gençlerin çalışma prensiplerine de değinen Çelik,her gencin çalışma sisteminin ayrı olduğuna dikkat çekerek, gençlerimizin kendini iyi tanıması gerektiği ve ailelerinin de çocuklarını iyi analiz etmesi gerektiği vurguladı. Yapılan en büyük hatalardan birinin rehberlik öğretmeni veya sınav koçlarının çıkardığı genel geçer bir programla çalışmaya çalışmak olduğunu dile getiren Çelik, ‘’Her gencin bilgisi, yeteneği, sınava hazırlık süreci, kaygı düzeyi,ekonomik durumu yaşam tarzı birbirinden farklı. Kimine göre 8 saat çalışmak yeterli oluyorken, 6 saat çalışmak yeterli olabiliyor. Yeme içme düzenine dikkat edilmeli 1 yıl boyunca sabah saat 8:00’de kahvaltı yaptıysanız 1 yılın sonunda saat 10:00’da kahvaltı yaparsanız bu sizin düzeninizin, fiyozolojik yapınızın bozulmasına sebebiyet verebilir.Uyku düzenine dikkat etmek lazım, rutini bozmamak gerekiyor. Çoğu öğrenci kendini uykusuz bırakıyor, daha fazla çalışmak daha fazla verim alınacağı anlamına gelmiyor.’’ dedi.

MUTLAKA UZMANDAN DESTEK ALINMALI

Anksiyete yaşam kalitesini etkileyen ve aniden gelişebilen bir rahatsızlık olarak ön plana çıkıyor. Sınav sürecindeki bir gencin süreci anksiyete ile yüretmesinin zorluklarına da değinen Uzman Psikolojik Danışman Vejdin Çelik ‘’Anksiyetenin belirli düzeyleri vardır; Eğer ki psikopatolojik açıdan ilaç kullanımını gerektirecek bir durum söz konusu ise bir uzmandan mutlaka yardım alınmalıdır. Psikopatolojik bir durum yoksa eğitim ile psikoterapi ile durum sağlıklı şekilde yönetilebilir. Yaşamımızın her alanında kaygı söz konusudur önemli olan kaygının düzeyidir. Önemli olan bu süreçte bireyin kaygıyı kabul etmesi ve bireyin hayatının ne derece etkilediğinin bilinmesidir.’’ şeklinde konuştu.

''İÇLERİNDE UKTE KALANLARI ÇOCUĞA YANSITABİLİYORLAR''

Meslek seçiminde ebeveynlerin müdahalesinin doğru olmadığı noktalara da değinen Çelik, ‘’Türkiye’de yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki; İnsanların yaklaşık yüzde 70 ila yüzde 80’i istediği meslekleri ekonomik veya sosyal sebeplerden dolayı, ebeveyn baskısından dolayı yapamıyor. Ebeveynlerin çocukları adına karar vermesi, çocukların benlik yapılarına, ilişkilerine ve yaşam biçimlerine zarar verebiliyor. Genellikle içlerinde ukte kalan duygular çocuğa yansıtılabiliyor. Sevmediğiniz bir mesleği yapmak bir noktadan sonra eziyete dönüşebilir,bu durum beraberinde kaygıyı, anksiyeteyi, depresyonu ve kişilik bozukluğunu beraberinde getirebilir. Ben şunu tavsiye ediyorum, çok fazla müdahale etmeyin ama gözünüzde üzerinde olsun, aldığı kararları ve yaptığı seçimleri bilin ancak çocuğun üzerine giderek baskı kurmayın. Buradan basit gibi görünebilir ama sağlıklı bir meslek seçimi, aile düzenini, yaşam biçimini ve birçok faktörü etkisi altına alır.’’ dedi.

TURLAMA TEKNİĞİ ZAMANI DOĞRU KULLANMADA ETKİLİ



Sınav anında için de önemli tavsiyeler veren, Uzman Psikolojik Danışman Vejdin Çelik,

‘’Sınav alanında ellerinde ders kitapları, defterler ile hala tekrar yapanlar, okunmuş pirinç vesaire tüketenler olabilir, öğrencinin dış etkenlere gözünü kulağını kapaması daha doğrudur çünkü çevredeki etkenler stress yaratır. Sınav anında da mutlaka şefaf şişede bir su bulundursunlar yanlarında ancak suyu dökülmeyecek şekilde konumlandırsınlar. Klasik bir söylem olacak ama yapabilecekleri dersten başlasınlar çünkü zorlandıkları bir dersten başlamak kaygıyı tetikleyebilir, yapamayacağım hissi oluşabilir.Bununla birlikte sorularla boğuşmasınlar, sınavda bir soruya 1 dakikadan daha fazla bir zaman ayırdığınızda diğer soruları kaçırmış oluyorsunuz, dengeli dağılım açısından en fazla 30-45 saniye bakılabilir,bilmedikleri sorulara bir yıldız koyup turlama tekniğini kullanarak diğer sorulara geçebilirler. Bu teknik süreyi dengeyi kullanmanızı sağlar. 20-25 sorudan sonra kısa bir mola vererek şeker ya da su tüketebilirler, nefes egzersizi yapabilirler.’’ şeklinde konuştu

EMPATİ İLE YAKLAŞMAK GEREKİYOR

Sınav süreci yoğun bir çalışma temposunun olduğu ve genellikle kaygı ile birlikte yürütülen bir süreç. Sınavın başarısızlıkla sonuçlanması hayal kırıklığını da beraberinde getirebiliyor bu kapsamda yaşananların depresyonu tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin yaptığı değerdirmede Çelik,başarı ya da başarısızlık aslında dünya genelinde anksiyeteyi ya da depresyonu maalesef ki tetikleyen bir süreç olduğuna vurgu yaparak,’’gencimiz başarı ya da başarısızlık odaklı büyütüldü ise bu sınav, süreci sınavdan alanacak puan yaşam kalitesini etkiler. Yaşamımızın sonuna kadar sınav sürecinin içerisinde olacağız bu noktada ebeveynlerin tutumu başarı da ya da başarısızlıkta çocuklarını desteklemek üzerine olmalıdır. Başarısızlığın nedenlerine ve nasıl telafi edilebileceğine odaklanmak daha sağlıklı olacaktır. Süreçte anne-babanın empatiyle yaklaşması önem arz ediyor. Çocukların yeteneklerine odaklanmak, ilgi duyduğu alanlara yönelmek, çocuğu desteklemek fizyolojik ve psikolojik ruh sağlığını korumak açısından, depresyon ve anksiyeteden korunmak açısından önemlidir ailelere tavsiyemde budur.’’ dedi.