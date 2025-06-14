Uzmanından LGS sınavına girecek öğrencilere kritik uyarı

Diyarbakır'da, Dr. Rehber Öğretmeni ve Eğitim Koçu Sercan Demir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek 1 milyon fazla öğrenciye, sınavdan önceki gününün yorucu etkinlikler, davranışlardan ve sporsal aktivitelerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunarak, "En büyük diğer husus ise sevgili öğrenciler sınav günü ulaşım sürecini ve güzergahını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip yerinde mutlaka görmelisiniz" dedi.

Tüm Türkiye genelinde yapılacak olan 2025 LGS sınavına 1 milyonun üzerinde öğrenci başvuru yaptı. İsteğe bağlı olarak LGS sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yönlendirilecek.

Dr. Rehber Öğretmeni ve Eğitim Koçu Sercan Demir, sınav gününden önce aile ve yakın arkadaşlarla güzel vakit geçirebilir önerisinde bulunarak, motivasyonun mutlaka yüksek tutulması, moralin bozulacak durumlardan, davranışlardan, söylemlerden mutlaka kaçınılması gerektiğini söyledi.

Demir, sınavdan önceki günün yorucu etkinlikler, davranışlardan sporsal aktivitelerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "En büyük diğer husus ise sevgili öğrenciler sınav günü ulaşım sürecini ve güzergahını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip yerinde mutlaka görmelisiniz. Uyku düzenine dikkat edilmesi gerekiyor. En önemli hususlardan birisi uyku düzeninizi bozacak eylemlerden mutlaka kaçınmanız lazım. Uykunuza bugünlerde çok önem vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sınav sabahı mutlaka düzenli bir şekilde sabah kahvaltınızı yapmanızı tavsiye ederim. Dengeli bir kahvaltı yapılmalı alışılmış olmayan gıdalardan mutlaka uzak durmanızı tavsiye ederim" dedi.

Sınavda mutlaka öğrencilerin T.C. kimlik kartı ve sınav giriş belgelerin mutlaka yanlarında bulundurması gerektiğinin altınız çizen Demir, "Sınav sabah 9.30'da başlamakta, öğrencilerimizin en geç saat 09.00'da sınav giriş yerinde olmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz son on ve 15 dakika içerisinde geç kalındığı zaman yetkiler tarafından sınavlara alınmayacaktır bu durum bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz tarafından bilinmesi gerektiğini vurguluyoruz" diye konuştu.

LGS öğrencilerinden Berken Şehmus Alkan, sınava günde 120 soru çözerek hazırlandığını söyledi. Alkan, "Mesela matematik 40 soru, Türkçe 20 soru, Fen 20-30 soru olarak değişiyor. Ara derslere ağırlık vermedim fazla Matematik, Türkçe, Fen önemli zaten onlardan günde 30 soru falan çözdüm sonra haftada bir denemeye girdim ilk dönem ikinci dönem haftada 2-3 deneme yaptım. Bu son 1-2 ay kala da günde bir deneme çözmeye başladım. Süreç iyi gidiyor Sercan Hoca'nın da yardımları sayesinde inşallah iyi lise kazanacağım. Son iki günüm kaldığı için geleceğimi ilgili bir sınav onun için çok çalışmam gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sınav öğrencilerinden Sadet Ezgi Akıncı ise rehber koçu eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Rehber koçum Sercan hocayla bu zorlu süreci atlattık. Önümüzde bir sınav var ve bu sınavı da stresli ve heyecanlı bir şekilde girmeyeceğim çünkü bunu Sercan hocam ve kurumdaki öğretmenlerimiz sayesinde çok şekilde güzel atlattık ve bu zorlu süreç içinde onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenci Azra Hevlin Kurçak ise sınav için çok çalıştığını söyleyerek, "Bu sınav için tabii ki de herkes gibi ben de çok çalıştım pazar günü sınavımız var bu konuda rehberlik hocalarımızın bize çok büyük etkisi oldu. Yani en başlarda çok heyecanım vardı ama Sercan hocanın koçluğu sayesinde heyecanım en aza indi şu anda o kadar da heyecanlı değilim" ifadelerini kullandı.