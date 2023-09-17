Uzmanından Otizmde erken tanı uyarısı

Otizmde erken tanı başarılı tedavi getiriyor. İşte ayrıntılı bilgileri…

KAYNAK: AA
Uzmanından Otizmde erken tanı uyarısı

Editör: Ali Öncü

Prof. Dr. Işık Görker, otizmde erken tanının uygun tedavinin belirlenmesinde ve tedavinin başarılı olmasında önemli rol oynadığını söyledi ve uyarılarda bulundu. Görker, yaptığı bir sunumda, erkek çocuklarda otizmin daha sık görüldüğünü belirttti, rahatsızlığın tanısının çocuk ve ergen psikiyatri uzmanları tarafından konulduğunun altını çizdi.

Görker, otizm tedavisinde erken tanının çocuğun geri kalan yaşamı açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ne kadar erken yaşta tanı konursa, otizm rahatsızlığı ne kadar erken fark edilirse o kadar önlenebilir. Otizm tanısının erken konması tedavinin erken başlamasına, bu sayede tedavi sürecinde daha iyi cevaplar alınmasını sağlar. Erken tanı, çocuğa uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesinde ve çocuğun gelişimine yönelik uygun önlemlerin alınması açısından önemlidir. Aynı zamanda ailenin çocukla ilgili beklentilerinin değerlendirilmesi açısından da oldukça öneme sahiptir."

AA

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