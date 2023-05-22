Uzmanından seçim gününde kalp krizi uyarısı

İHA’nın haberine göre; Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili seçimleri için 14 Mayıs’ta sandık başına giderken bazı vatandaşlar oy verme işlemi sırasında rahatsızlık yaşadı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı vatandaşlar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından uzmanlar aşırı stres ve seçim heyecanına karşı vatandaşları uyardı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Akyazıcı, stresin tetikleyici rol oynayabileceğini ifade ederken, Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Aslan, kişilerin psikolojilerinin seçim ve adaylık süreçlerinden etkilendiğini anlattı.

Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılan seçimler sırasında kalp krizi geçiren ve yaşamını yitiren vatandaşlar olurken uzmanlar, 28 Mayıs’ta yapılacak 2’nci tur seçim öncesi uyarılarda bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akyazıcı, “Seçim tüm popülasyonu etkileyen bir sistem ve herkes oy vermeye gidiyor. Belki o hastaların öncesinde şikayeti başlamış olabilir ama ‘Yapayım, gideyim’ denildiğinde bu defa istenmeyen olaylarla karşılaştık. Stres kalp hastalıkları için çok önemli bir faktör, zaten altta yatan risk faktörleri varsa yaşananlar da stresin de son tetikleyici faktör olarak rol oynamış olabileceğini düşünüyorum" diyerek vatandaşlara "Lütfen kendilerini zorlamasınlar" çağrısında bulundu.

“STRES KALP HASTALIKLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR”

Geçmişinde kalp rahatsızlığı tanısı bulunan kişilerin daha çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Akyazıcı, “Kalp krizi, kardiyovasküler hastalıklar toplumda en sık görülen ölüm nedenlerinden biri. Seçim tüm popülasyonu etkileyen bir sistem ve herkes oy vermeye gidiyor. Kalp hastalığı olan, kronik kalp hastalıklarına zemin hazırlayacak faktörleri olan insanlar da oy kullanmaya gitti. Bu vefat eden vatandaşlarımızın örneğin; 3 tanesi 65 yaş üstü, ek risk faktörleri var mıydı, çok iyi bilmiyoruz ama oradaki ana nokta stres muhtemelen. Stres kalp hastalıkları için çok önemli bir faktör eğer zaten altta yatan risk faktörleri, kalp hastalığı varsa stres burada tetikleyici rol oynayabilir. Stres orada sempatik sinir sistemini aktive ediyor bu da kalp krizine zemin hazırlayan tansiyonda biraz oynama yapıyor, kanın pıhtılaşmasını artırıyor. Dolayısıyla da aritmi eşiğini düşürüyor, eğer hastada buna zemin varsa stres, tetikleyici faktör olabilir” sözlerini kullandı.