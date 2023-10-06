Uzmanından serebral palside hastalığıyla ilgili hayat kurtaran öneri

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdal Güngör, serebral palside erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek uyarılarda bulundu.

Uzmanından serebral palside hastalığıyla ilgili hayat kurtaran öneri

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdal Güngör, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu hastalığın erken tanısının çok önemli olduğunu vurguladı.

Güngör, ailelerin çocuklarının gelişimini yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Güngör, serebral palsinin nedenlerini anlatarak, anne karnında veya doğum sonrasında yaşanan enfeksiyonlar, travmalar, kanamalar, kan şekeri düşüklüğü gibi durumların beyinde hasara yol açabileceğini belirtti.

Güngör, bu nedenle gebelik ve doğum takibinin iyi yapılması gerektiğini ifade etti.

Güngör, serebral palsili çocuklarda görülen belirtiler hakkında da bilgi vererek, aşırı ağlama, emme ve yutma güçlüğü, gıdaları dışarı itme, hareketlerde asimetri, bacakların çapraz durması gibi işaretlere dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Güngör, serebral palsinin tedavisinin hastanın ihtiyaçlarına göre planlandığını ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.

Güngör, tedaviyle birlikte motor fonksiyon bozuklukları, kas sertlikleri, ortopedik sorunlar, epilepsi nöbetleri, beslenme problemleri gibi eşlik eden sorunların da azaltılabileceğini veya önlenmesine katkı sağlanabileceğini dile getirdi.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi, beyindeki gelişimsel hasarlar sonucu ortaya çıkan ve hareketleri etkileyen bir hastalıktır.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Dünyanın en eski batığında yeni keşif Kültür Sanat
Dünyanın en eski batığında yeni keşif
Döviz hesabı olanlar için korkulan oldu: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Döviz hesabı olanlar için korkulan oldu: Doları altüst edecek uyarı geldi
Emekli Amiral Ertürk skandalı ortaya çıkardı. "Türkiye’nin SİHA’sını vuran ABD uçağı İncirlik’ten kalktı" Gündem
Emekli Amiral Ertürk skandalı ortaya çıkardı. "Türkiye’nin SİHA’sını vuran ABD uçağı İncirlik’ten kalktı"
Çorum'da jandarmadan kaçak içki operasyonu Gündem
Çorum'da jandarmadan kaçak içki operasyonu
Bakanlığın desteği 150 milyon TL’yi aştı Kültür Sanat
Bakanlığın desteği 150 milyon TL’yi aştı
Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçı aday kadrosu açıklandı Spor
Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçı aday kadrosu açıklandı
Ali Atay hastalığını açıkladı! Ekrana ara verme nedeni hayranlarını üzdü Magazin
Ali Atay hastalığını açıkladı! Ekrana ara verme nedeni hayranlarını üzdü