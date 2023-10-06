Uzmanından serebral palside hastalığıyla ilgili hayat kurtaran öneri

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdal Güngör, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu hastalığın erken tanısının çok önemli olduğunu vurguladı.

Güngör, ailelerin çocuklarının gelişimini yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Güngör, serebral palsinin nedenlerini anlatarak, anne karnında veya doğum sonrasında yaşanan enfeksiyonlar, travmalar, kanamalar, kan şekeri düşüklüğü gibi durumların beyinde hasara yol açabileceğini belirtti.

Güngör, bu nedenle gebelik ve doğum takibinin iyi yapılması gerektiğini ifade etti.

Güngör, serebral palsili çocuklarda görülen belirtiler hakkında da bilgi vererek, aşırı ağlama, emme ve yutma güçlüğü, gıdaları dışarı itme, hareketlerde asimetri, bacakların çapraz durması gibi işaretlere dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Güngör, serebral palsinin tedavisinin hastanın ihtiyaçlarına göre planlandığını ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.

Güngör, tedaviyle birlikte motor fonksiyon bozuklukları, kas sertlikleri, ortopedik sorunlar, epilepsi nöbetleri, beslenme problemleri gibi eşlik eden sorunların da azaltılabileceğini veya önlenmesine katkı sağlanabileceğini dile getirdi.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi, beyindeki gelişimsel hasarlar sonucu ortaya çıkan ve hareketleri etkileyen bir hastalıktır.