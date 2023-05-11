Uzmanından uyarı: Her karın ağrısı ameliyatlık değil

İHA’nın haberine göre; Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, her karın ağrısının ameliyat gerektirmediğini belirterek, karın ağrısının sebeplerini gerekli tetkikler ve muayene sonucu tespit edilebileceğini ifade etti.

“SÜREKLİ AYNI DÜZEYDE DEVAM EDERLER”

Karın ağrısı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle şunları belirtti:

“Her karın ağrısı ameliyatlık değildir. Karın ağrılarını değerlendirmek için ultsason, tomografi ya da gerekli tetkikleri yaparak muayene ederek karar verilmektedir. Bazı karın ağrıları ilaç tedavisi ile rahatlayan ağrılardır. Bazı karın ağrılarında ameliyat ile tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisi ile rahatlayan ağrılar genelde enfeksiyon, inflamasyon, bazı otoimmün hastalıkları olmaktadır. Ameliyat gerektiren hastalıklar ise, apandisit, safra kesesi taşı, tümör, bağırsak delinmesi yada mide delinmesi gibi sebeplerde ameliyat gerekmektedir. Hastalığın tipine göre bazı ağrılar artıp azalan ağrılardır. Bazı ağrılar da künt ağrılardır, sürekli aynı düzeyde devam ederler.”

“GEREKLİ TETKİK VE MUAYENELER YAPILMALIDIR”

“Ağrıların arasında genel çok fark yoktur, biz hekimler genel tetkikler ve muayeneler ile çözmekteyiz. Bunu kişi dışardan anlayamaz. İçi boş organların ağrıları genellikle artıp azalan, bıçak saplanır çekilir gibi ağrılar olur. İçi dolu organ solit organ denilen ağrıları ise eşit olur künt bir seviyede devam eder. Genellikle içi boş organların ağrıları mide iltihabı, bağırsak iltihabı ve idrar yolu enfeksiyonları ile karşılaşılır. Bu ağrılar ilaç ile geçmektedir. Ameliyat gereksinimleri daha azdır. Geçmeyen karın ağrılarında mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Gerekli tetkik ve muayeneler yapılmalıdır”