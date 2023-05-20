Uzmanından vatandaşlara kene uyarısı

ANKA’nın haberine göre; Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Adil Yılmaz, bugün Edirne’de yaptığı açıklamada, vatandaşlara kene uyarısı yaptı.

Yılmaz, “Hastalığın başlangıcında halsizlik, yorgunluk, ateş, kusma, bulantı gibi semptomlar var. Bu süreler 1 ile 3 gün en fazla 9 gün dönemleri var. Bu dönemler içerisinde hastalık yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor ve kanamalarla vücutta meydana geliyor” sözlerini kullandı.

Yılmaz, “Hastalığın başlangıcında halsizlik, yorgunluk, ateş, kusma, bulantı gibi semptomlar var. Bu süreler 1 ile 3 gün en fazla 9 gün dönemleri var. Bu dönemler içerisinde hastalık yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor ve kanamalarla vücutta meydana geliyor”

Yılmaz, şunları söyledi:

“İNSANDA ÖLÜM ORANLARI YÜZDE 3 İLE YÜZDE 30 ARASINDA DEĞİŞİYOR”

“Genellikle keneler İç Anadolu bölgesinde çok yoğun. Daha çok ormanlık alanlar, çalılık, odunlarda yaşayan ama 40 derece sıcaklığa yarım saat dayanabilen 56 derece sıcaklığa 15 dakika dayanabilen 70 derecede zaten yaşayamayan ama dondurulmuş tuzlu suda uzun yıllar yaşayabilen bir tür keneler, böyle bir yapıları var. Bütün amaçları kan emmek. Konak olarak hayvan ve insanları tercih eden bir yapıları olup kendi yapılarının 200-300 katı kan emerler, hayatları boyunca. Kanı emdikten sonra terk ediyorlar, ondan sonra yumurtlama dönemi dişileri kendileri ürüyor, zaten. Her kene ısırdığında Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’ne yol açacak vakaya sahip değil. Bunların 30 türü kadarı bu hastalığa sebep oluyor. Dünyada tespit edilen bu kenelerin 850 türü var. İnsanda ölüm oranları yüzde 3 ile yüzde 30 arasında değişiyor.

“KANAMALARLA VÜCUTTA MEYDANA GELİYOR”

Tabii ki tedbirler alınması lazım. Öncelikle toprakla tarımla uğraşan insanlarımızın vücutlarını giysilerle korumaları lazım. Eve döndüklerinde vücutlarını kontrol ederek kenenin yapıştığı yeri varsa kendi elleriyle çıkartmamaları gerekir. En yakın sağlık kuruluşuna giderek doktor yardımıyla çıkarmak çünkü verilecek hasar keneye veya kafasının kopartılması deride kalacağı için toksinlerini insanlara bırakmakta dolayısıyla hastalığa yol açmakta. Hastalığın başlangıcında halsizlik, yorgunluk, ateş, kusma, bulantı gibi semptomları var. Bu süreler 1 ile 3 gün en fazla 9 gün dönemleri var. Bu dönemler içerisinde hastalık yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor ve kanamalarla vücutta meydana geliyor. Önemli olan bu kanamaların durdurulması tabii ki bu virüsün bir tedavisi yok.”