Uzmanından yılbaşı akşamı için beslenme tüyoları

Uzman diyetisyen Berna Arslan, yeni yıl gecesinde mide ve baş ağrısı gibi sorunlar yaşamamak için yemeklerin kızartma yerine fırın, sote veya ızgara olarak pişirilmesini önerdi.

Ana yemeğe geçmeden önce salata, ızgara sebze veya zeytinyağlı meze gibi hafif atıştırmalıkların tercih edilmesini tavsiye edildi.

Arslan, yeni yıl günü sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı ile başlayabileceğini söyledi.

Arslan, “akşam yemeğine kadar proteinli bir ara öğün yiyerek daha az acıkabilirsiniz. Yemeklerinizi kızartma yerine fırın, sote veya ızgara olarak hazırlayabilirsiniz” dedi.

Yılbaşı sofrasında hamur işleri yerine salata çeşitleri yaparak kalori alımını azaltabileceğini belirten Arslan, “Yılbaşı menüsünde hindi ve iç pilav varsa ekmek, poğaça, börek gibi yiyeceklerden uzak durun. Menüyü siz hazırlıyorsanız iç pilav veya pirinç pilavı yerine kinoa, greçka, bulgur pilavı gibi lifli seçenekler yapabilirsiniz. Bu sayede daha çabuk tok hissedebilirsiniz” diye konuştu.

ŞERBETLİ TATLILARDAN KAÇININ

Yılbaşı tatlısı olarak şerbetli tatlılardan kaçınmanın daha iyi olacağını söyleyen Berna Arslan, “Sütlü tatlılar, kaymaksız ayva veya kabak tatlısı gibi daha hafif tatlılar seçebilirsiniz. Yemekten sonra çay veya kahve içmek için midenizin sindirmesini bekleyin. Bu şekilde gece boyunca şişkinlik ve ağrı hissetmezsiniz. Kuru yemişleri de aşırıya kaçmadan yiyin. Kuru yemişler çok kalorili olduğu için avucunuzda veya küçük bir kasede alın. Fıstık, kaju yerine çiğ fındık, çiğ badem, kabak çekirdeği, beyaz leblebi gibi daha az tuzlu ve kalorili kuru yemişleri tercih edin" dedi.

ARA SICAKLARDA DİKKATLİ OLUN

Yılbaşını restoranda kutluyorsanız ordövr tabağınızda soslu mezelerden uzak durun, diyetisyen Arslan uyardı. “Ara sıcaklarda hepsini yemeyin, yanınızdakiyle paylaşın. Etli ana yemek yanında gelen pilavı yarım porsiyon isteyin. Yemeğinizin yanında yeşil salata yiyin. Yemeklerle birlikte değil, sonra sıvı tüketin. Tatlılarda da en sevdiğiniz bir tanesini seçin. Yemek seçimleriniz ve miktarlarınız sizin kontrolünüzde. Bu yüzden kendinize bir sınır koyun, her şeye evet demeyin" dedi.