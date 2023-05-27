Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gereken hususlar konusu gündemdeki yerini koruyor. Diğer yandan sağlıklı hamileliğin de çocuk sağlığını etkilediği biliniyor. Bu süreçte sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler konusunda uzmanlardan açıklamalar geldi.

İŞTE SAĞLIKLI HAMİLELİK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER…

-Hamilelik hormonları metabolik hızınızı artırarak eskiden sizi rahatsız etmeyen ısı düzeylerinden dahi rahatsızlık duyulmasına, sıcak basmalarına ve terlemeye neden olacağının altı çizildi. Bu durumda daha ince ve hafif giyinmeye gayret etmeli ve bolca su tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

-Hamilelik döneminde karında meydana gelen kaşıntılar karaciğer hastalığının belirtisi olabileceği bildirildi. Bu konuda hemen doktora danışılması gerektiği vurgulandı.

-Hamilelik dönemindeki yapılan egzersizlerin önemi vurgulandı. Riskli bir gebelik yaşanmıyorsa egzersiz yapmanı öneminin altı çizildi. Özellikle yüzme iyi bir seçenek olacağı vurgulandı.

-Doktor kontrollerinin ise kesinlikle aksatılmaması gerektiği vurgulandı. Her kontrol hem annenin sağlığı hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

-Anne adayının kilosu ne fazla ne de az olmaması gerektiği bildirildi. Fazla kiloda, aşırı zayıflıkta hamilelikte sorunların oluşmasına neden olabileceğinin altı çizildi.

-Fazla kafein tüketiminden uzak durulması gerekliliği bildirildi. Hamilelikte fazla kafein, hamilelikte görülen uyku bozuklukları, sık idrara çıkma, baş ağrısı, susuz kalma vb şikâyetlerin artmasına neden olabileceğinin altı çizildi. Ayrıca yine erken doğum, düşük doğum ağırlığı, düşük gibi sorunlara neden olacağı bildirildi.

-Hamilelik döneminde ilaç almadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğinin altı çizildi.

-Hamilelikten önce anne adayında hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastalığı olunmasa bile hamileliğin 20'inci haftasından sonra oluşabileceği vurgulandı. Bu durum hem anne hem de bebeğin sağlığını tehlikeye sokabilir. Hamilelik döneminde yoğun baş ağrısı, kısa zamanda hızlı kilo alımı, bulanık görme gibi şikayetler mevcut olursa hemen doktora gidilmelidir.