Uzmanlar açıkladı. Tatil yapmak ölüm riskini azaltıyor

Habertürk'te yer alan habere göre 2021'de ortalama bir Amerikalı, tatilinin 9,5 gününü kullanmadı. İzinsiz çalışmayı daha fazla ücret, daha iyi yan haklar ve sadece genel koşuşturma kültürüyle rasyonelleştirebilsek de Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından 2018'de yapılan bir araştırma aslında daha kısa tatil sürelerinin (yılda üç haftadan az) daha yüksek ölüm oranlarıyla bağlantılı olduğunu buldu. Genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdüren insan gruplarında bile!

Mike Varshavski'ye göre, "Avrupa Geriatri Tıbbında yayınlanan başka bir çalışma, kısa tatillere çıkanların daha yüksek BMI'ye, daha düşük sağlık değerlendirmesine ve daha yüksek tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarına sahip olduğunu buldu."

Temel olarak kalp hastalığına, tip 2 diyabete ve felce yol açabilen bir sağlık durumları kümesi olan metabolik sendrom, yine başka bir çalışmada alıntılanan izinle önlenebilecek başka bir risk faktörüdür.

New York-Presbiteryen Brooklyn Metodist Hastanesi kardiyoloğu Gioia Turitto tarafından açıklandığı gibi, "Haftada 55 saatten fazla olarak tanımlanan uzun bir çalışma haftası, tahminen yüzde 35 daha yüksek inme riski ve yüzde 17 daha yüksek kalp krizi riski ile ilişkilidir. İşkoliklerin 'kalp sorunları için iyi bilinen bir risk faktörü olan A tipi kişilik."

“KRONİK STRES DE ERKEN ÖLÜME NEDEN OLABİLİR”

Tatil, kalp hastalığı riskinizi azaltmanın yanı sıra, Yale Medicine'e göre obezite, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, artrit, anksiyete ve madde bağımlılığına yol açan kronik stresi hafifletmeye yardımcı olur.

Molecular Psychiatry'de 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, stres ayrıca bozulmuş bilişsel işlev, üretkenlik eksikliği ve azalan öğrenme yeteneği ile ilişkilendirilmiştir.

Dalhousie Üniversitesi'nden Dr. Patricia Celan'ın paylaştığı gibi, stres sizi teknik olarak öldüremese de "zamanla erken ölüme yol açan hasara neden olabilir".

“İŞTEN İZİN ALMAK DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMAK GİBİ ALIŞKANLIK HALİNE GELMELİDİR”

Ne kadar uzun ve sıkı çalışırsak çalışalım, beynimiz bir seferde yalnızca belirli bir miktarı idare edebilir. Bu sinyalleri dinlemek ve ihtiyacımız olduğunda ara vermek önemlidir. Aslında, Syracuse Üniversitesi'nde Halk Sağlığı Yardımcı Doçenti Bryce Hruska'ya göre, izin almak tıpkı dişlerinizi fırçalamak gibi bir alışkanlık haline gelmelidir. "Dişlerinizi her gün iki dakika fırçalarsanız, çürük oluşma olasılığı, dişlerinizi yılda bir kez uzun süre fırçaladığınıza göre çok daha azdır. Diğer bir deyişle, diğer önemli sağlık davranışları gibi tatil yapmak da zararlı olabilir. Hayatımıza entegre ettiğimizde sağlığımız için en faydalısı" diye konuştu.

Çoğu insan yılda yaklaşık iki haftalık yıllık tatil süresi alır. En iyi sağlık faydalarını elde etmek için bu süreyi nasıl en üst düzeye çıkarabilirsiniz?

"TATİL ZAMANINIZI ANLAMLI HALE GETİRİN VE TÜM YILA YAYMAYA ÇALIŞIN"

7/24 çalıştıktan sonra aniden birkaç hafta ara verirseniz, zihninizin kendini kapatıp tatil moduna girmesi zor olabilir. Normal çalışma haftalarında kapatma alıştırması yapabilirsiniz (örneğin, akşamları veya hafta sonları eve döndüğünüzde). İş e-postaları ve çağrılarıyla bağlantınızı tamamen kesmek için yavaş yavaş çalışın. Daha fazla izin aldığınızda, bu, tatil sürenizin gerçekten tatil yaparak geçmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Hastalık zamanını ve akıl sağlığı günlerini ihtiyacınız olduğu kadar kullanın. İşten küçük molalar da yardımcı olabilir.



Sosyal medyada veya broşürlerde gördüklerinize dayanarak tatilin nasıl olması gerektiğine dair bir fanteziye kapılmamak da önemlidir. Kişisel olarak neyden hoşlandığınızı yansıtmak için biraz zaman harcayın. Yıllık iki haftalık tatiliniz için egzotik bir adaya uçmayı göze alamıyorsanız, evde kalmayı ve rahatlatıcı bulduğunuz şeylerle uğraşmayı deneyin.

Sosyolog ve "The Sweet Spot: How to Achieve More by Doing Less" kitabının yazarı Christine Carter'ın açıkladığı gibi, "Tatille birlikte gelen sağlıklı konfor öğelerini düşünün ve bunlara sahip olmak için kendinize izin verin. Arka bahçenizde oturun ve keyifli bir şeyler okuyun ya da sadece dışarı çıkın ve kendinizi doğaya bırakın."

İşin püf noktası, manzaranızı değiştirmek, iş rutininizden kopmak ve sizi mutlu eden şeyin peşinden gitmektir.