Uzun yıllardır süregelen "Bal mı yoksa pekmez mi daha faydalı" tartışması, uluslararası bilim çevrelerinden gelen çarpıcı veriler ve uzman yorumlarıyla nihayet aydınlığa kavuştu.

Amerikalı beslenme uzmanları ve Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, her iki doğal tatlandırıcının da kendine has avantajları bulunduğunu, ancak mineral ve vitamin yoğunluğu söz konusu olduğunda birinin diğerine göre bilimsel olarak üstün olduğunu dile getirdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR MİNERAL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VURGULADI

Yapılan detaylı besin analizleri, şekerkamışı veya şeker pancarından elde edilen pekmezin, özellikle de "blackstrap" (kara) pekmez türünün, baldan belirgin ölçüde daha zengin bir mineral profiline sahip olduğunu gösterdi.

Cleveland Klinik'ten tanınmış diyetisyen Kristin Kirkpatrick, tatlandırıcıların esas olarak şeker olduğunu, ancak pekmezin, özellikle demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından baldan daha yoğun olduğunu ifade etti.

Kirkpatrick, bir kaşık pekmezin bir miktar kalsiyum ve demir ihtiyacına katkı sağlayabileceğini, ancak yine de bir ana mineral kaynağı olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Örnek olarak, bir yemek kaşığı pekmezin (yaklaşık 20 gram), kalsiyum ve demir gibi minerallerin günlük alım değerlerine baldan yaklaşık 10 ila 40 kat daha fazla katkı sağladığı bilimsel çalışmalarla ortaya konuldu.

Yayımlanan bir araştırma ise, pekmezin, içerdiği yüksek orandaki polifenoller sayesinde, şeker kamışı suyuna kıyasla daha yüksek antioksidan etkiye sahip olabileceğini gösterdi.

BALIN DA KENDİ ARTILARI MEVCUT

Pekmez mineral içeriğiyle öne çıkarken, balın da kendine özgü avantajları bulunuyor. Balın, antimikrobiyal ve yara iyileştirici özelliklere sahip olduğu uzun yıllardır biliniyordu.

Bal, pekmeze göre genellikle daha düşük bir Sodyum içeriğine sahiptir. Uzmanlar, yüksek sodyum alımını sınırlaması gereken kişiler için bu durumun bir avantaj teşkil edebileceğini belirtti.

Balın glisemik indeksinin (GI), işlenme derecesine bağlı olarak değişiklik gösterse de, bazı uzmanlar saf balın kan şekerini, rafine şekere göre daha yavaş yükselttiğini dile getirdi.

UZMANLAR UZLAŞTI: EN SAĞLIKLISI MİKTAR

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü Başkanı Dr. Frank Hu, bal ve pekmez gibi doğal kaynaklı tatlandırıcıların, rafine şekere göre eser miktarda vitamin ve antioksidan içerdiğini; ancak ikisinin de esasen konsantre şeker formu olduğunu vurguladı.

Dr. Hu, kronik hastalıkların önlenmesinde kritik olanın, tüketilen toplam ilave şeker miktarını sınırlandırmak olduğunu defalarca dile getirdi.

Diyetisyen Kirkpatrick de bu görüşe katılarak, ne kadar organik ya da doğal olursa olsun, her ikisinin de ölçülü tüketilmesi gerektiğini, çünkü vücudun metabolik süreçlerinin şeker kaynağını anında işlediğini kaydetti.

Bilimsel veriler, besin değeri açısından bakıldığında, eser miktarda dahi olsa pekmezin mineral yoğunluğu nedeniyle baldan bir adım önde olduğunu gösterdi.

Uzmanların ortak görüşü, sağlık açısından en önemli faktörün, hangi tatlandırıcının seçildiği değil, ne kadar tüketildiği olduğu yönünde tecelli etti.