Tüm dünyada halk sağlığını en ciddi tehdit eden unsurların başında gelen antibiyotik direnci (AD) tehlikesi, bilimsel raporlarla bir kez daha gündeme taşındı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan son Küresel Antibiyotik Direnci Sürveyans Raporu 2025'in (Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025) bulguları, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Raporda, 2018 ve 2023 yılları arasında antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda yüzde 40'lık bir artış gözlemlendiği kaydedildi.

DSÖ, belsoğukluğu ve idrar yolu enfeksiyonları gibi yaygın rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan 22 antibiyotiği incelediğini ve temel antibiyotiklere karşı artan direncin küresel sağlık için büyüyen bir tehdit oluşturduğu sonucuna ulaştığını bildirdi.

Raporda, 2023 yılında laboratuvar onaylı her altı bakteriyel enfeksiyondan birinin dirençli olduğu ve özellikle organ yetmezliği ile yüksek ölüm oranlarına yol açan Gram-negatif bakterilerdeki direncin hızla yükseldiği belirtildi.

BİLİM İNSANLARINDAN YENİ YAKLAŞIMLAR

Antibiyotik direnciyle mücadele konusunda uluslararası alanda çalışmalar yürüten bilim insanları, mevcut krizle başa çıkabilmek için yenilikçi yöntemlere odaklandı.

St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nden Dr. Richard Lee ve ekibinin Nature Microbiology'de yayımlanan çığır açıcı çalışması büyük yankı uyandırdı.

Dr. Lee, tıp dünyasında "çoklu ilaca dirençli" olarak bilinen Mycobacterium abscessus bakterisinin, ilaca karşı geliştirdiği direnç mekanizmasını bizzat kendisine karşı kullanarak antibiyotik etkinliğini artırmanın bir yolunu keşfettiklerini ifade etti.

Dr. Lee, "Bu konseptin heyecan verici yanı, direnç genlerini tersine çevirmek için kullanılabileceğini gösteriyor" dedi.

Warwick Üniversitesi ve Monash Üniversitesi'nden kimyacılar da, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve VRE gibi ölümcül süper bakterilere karşı etkili olabilecek, şimdiye kadar gizli kalmış bir molekülü ortaya çıkardıklarını duyurdu.

Araştırmacılar, bu yeni bileşiğin, bilinen antibiyotiklerden 100 kat daha güçlü olduğunu ve test edilen bakterilerde direnç belirtisi göstermediğini belirtti.

EKONOMİK VE TOPLUMSAL YÜK

Antibiyotik direnci yalnızca ölüm ve sakatlığa yol açmakla kalmadı, aynı zamanda küresel ekonomiler üzerinde de ağır bir yük oluşturdu.

Dünya Bankası (World Bank) projeksiyonlarına göre, AD'nin kontrol altına alınmaması durumunda, 2050 yılına kadar sağlık maliyetlerine ek olarak 1 trilyon ABD Doları tutarında ek harcamaya neden olabileceği öngörüldü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise, en son çare olarak kullanılan antibiyotiklere karşı direncin, 2005 seviyelerine kıyasla 2035'e kadar iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, sorunun çok faktörlü olduğunu ve yetersiz enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirleri, hızlı tanı araçlarına erişimin az olması, hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve yeni antibiyotik araştırmalarına yönelik yetersiz ticari modelin bu durumu körüklediğini dile getirdi.