Uzmanlar çağımızın gençlerini vuran üç büyük tehlikeyi açıkladı

Son dönemde yapılan kapsamlı bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların değerlendirmeleri, günümüz gençlerinin elektronik sigara, aşırı şeker ve kronik stresten oluşan üç büyük sağlık tehdidi altında olduğunu ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve önde gelen tıp merkezleri, bu faktörlerin gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını derinden etkilediğini vurguladı.

ELEKTRONİK SİGARA: BAĞIMLILIĞIN YENİ KAPISI

Elektronik sigaraların gençler arasındaki kullanım oranlarının hızla artması, uzmanları endişeye sevk etti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan bir açıklama, bu ürünlerin güvenli olmadığını ve özellikle gelişmekte olan genç beyni olumsuz etkilediğini ifade etti.

CDC'de görevli Tütün ve Sağlık Ofisi Direktörü Dr. Brian King, yaptığı bir değerlendirmede, "Nikotin, 25 yaşına kadar gelişimini sürdüren beyin için eşsiz tehlikeler barındırır. Ergenlik döneminde nikotin kullanımı; dikkat, öğrenme, ruh hali ve dürtü kontrolünden sorumlu beyin kısımlarına zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

King, ayrıca elektronik sigara kullanan gençlerin, gelecekte geleneksel sigaraya başlama risklerinin de arttığını belirtti.

Avrupa Pediatri Birliği'nden (EPA/UNEPPSA) uzmanlar da, elektronik sigaraların akciğerlerde akut solunum sıkıntısı sendromu, akciğer hastalıkları ve astım gibi ciddi sorunlara yol açabileceği yönünde raporlar yayımladı.

ŞEKER TÜKETİMİ VE ARTAN KARDİYOVASKÜLER RİSK

Gençlerin aşırı miktarda ilave şeker içeren gıdalar ve içecekler tüketmesi, obezite ve kardiyovasküler hastalık riskini ciddi ölçüde yükseltti.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından yayımlanan bilimsel bir bildiride, çocuklarda ilave şeker ile artan kardiyovasküler hastalık risk faktörleri arasında güçlü bir ilişki olduğu kaydedildi.

AHA'dan beslenme ve kardiyoloji alanında tanınan uzman Dr. Miriam Vos, çocukların günlük ilave şeker tüketimini gram ile sınırlamaları yönünde kritik bir tavsiyede bulundu.

Aşırı şeker tüketiminin enerji yoğun, besin değeri düşük bir diyete katkıda bulunduğunu ve yüksek tansiyon, obeziteye bağlı kanserler ile diş çürüğü riskini artırdığını dile getirdi.

Ayrıca, fareler üzerinde yapılan araştırmalar, ergenlik döneminde başlayan uzun süreli şeker tüketiminin yetişkinlikte kalıcı hiperaktivite ve bilişsel eksikliklere yol açabileceğini gösterdi.

KRONİK STRESİN ZİHİNSEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİSİ

Akademik baskılar, gelecek kaygısı ve sosyal medyanın yarattığı zorluklarla birleşen kronik stres, gençlerin zihinsel sağlığını olumsuz etkileyen üçüncü büyük tehdit olarak öne çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 10-19 yaş arasındaki her yedi gençten birinin zihinsel sağlık sorunları yaşadığını, ancak bu durumların büyük ölçüde fark edilmediğini ve tedavi edilmediğini açıkladı.

ABD'de çocuk ve ergen zihinsel sağlığı alanında araştırmalar yürüten Dr. Nora Volkow, uzun süreli stresin gençlerde depresyon ve anksiyete başta olmak üzere çeşitli zihinsel bozuklukların gelişimine zemin hazırladığını ifade etti.

Dr. Volkow, stresin karar verme yeteneğini azalttığını, dikkat süresini kısalttığını ve eleştiriye karşı aşırı duyarlılığa yol açabileceğini belirtti.

Sosyal medyanın da bu stresi artırdığına dikkat çekildi. ABD Cerrah Genel Ofisi'nin yayımladığı bir danışmanlık raporu, sosyal medyada günde üç saatten fazla zaman geçiren ergenlerin, depresyon ve anksiyete semptomları yaşama riskinin iki katına çıktığını gösterdi.