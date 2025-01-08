Uzmanlar endişeli: Ketamin kullanımında ciddi artış

University of California - San Diego tarafından yapılan bir araştırma, ABD’de yetişkinler arasında ketamin kullanımının 2015’ten bu yana %81,8 oranında arttığını ortaya koydu. 2021-2022 döneminde bu oran %40’lık bir artış daha kaydetti. Çalışma, ketamin kullanımındaki artışın, depresyon ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisini de inceliyor.

Araştırmaya göre, depresyon tanısı almış bireyler arasında ketamin kullanım oranı 2015-2019 yıllarında %80 daha yüksek. Ancak bu ilişki son yıllarda zayıfladı. İlginç bir şekilde, 2021-2022 döneminde depresyonu olmayan bireyler arasında ketamin kullanımı arttı.

HANGİ GRUPLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Araştırmada dikkat çeken diğer veriler ise ketamin kullanımının yaş ve eğitim seviyesiyle olan ilişkisi. 2021-2022 yıllarında 26-34 yaş arasındaki bireyler, 18-25 yaş grubuna kıyasla %66 daha fazla ketamin kullandı. Ayrıca, üniversite mezunları, lise mezunlarına göre iki kat daha fazla ketamin kullanımı gösterdi.

Ketamin kullanımının diğer uyuşturucularla bağlantısı da ele alındı. Özellikle ecstasy (MDMA), GHB ve kokain gibi maddeleri kullanan bireylerin ketamin kullanımına yönelme olasılığı daha yüksek.

UZMANLARDAN UYARILAR VE ÖNERİLER

Araştırmacılar, ketamin kullanımının yaygınlaştığı üniversite gibi ortamlarda önleyici çalışmaların artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, farklı uyuşturucuların birlikte kullanımının getirdiği riskler konusunda bilgilendirme yapılması öneriliyor. Özellikle opioidlerle birlikte kullanıldığında ölümcül sonuçlar doğurabilen ketamin için bu bilincin artırılması büyük önem taşıyor.

Tıbbi ketaminin depresyon gibi dirençli ruhsal hastalıkların tedavisinde umut verici sonuçlar verdiği biliniyor. Ancak uzmanlar, bu tıbbi gelişmelerin, keyfi kullanım eğilimlerini de beraberinde getirdiği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle ketaminin eğlence amaçlı kullanımına yönelik eğilimlerin düzenli olarak izlenmesi ve bu konuda daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği vurgulanıyor.