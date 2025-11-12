Kardiyologlar ve nörologlar, sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için yatak odası ışıklarının tamamen kapatılması gerektiğini kesin bir dille ifade etti.

Gece uykusu sırasında yapay ışığa maruz kalmanın, kalp sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri bilimsel araştırmalarla bir kez daha kanıtlandı.

Uzmanlar, uyurken odadaki ışıkları tamamen kapatmanın, potansiyel kalp krizi ve felç riskini azaltmak için alınabilecek en basit ve etkili önlemlerden biri olduğunu kesin bir dille belirtti.

MELATONİN BASKILANMASI VÜCUDU YÜKSEK RİSKE SOKTU

ABD’deki Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulundan Nöroloji Profesörü Dr. Phyllis Zee, yürüttüğü kapsamlı araştırmanın bulgularını uluslararası kamuoyuyla paylaştı.

Dr. Zee, en kısık gece lambası ya da dışarıdan sızan sokak lambası ışığına maruz kalan deneklerde dahi uyku sırasında vücudun stres tepkilerinin hızla yükseldiğini gözlemlediklerini ifade etti.

Dr. Zee, bu durumun fizyolojik mekanizmasını şu sözlerle açıkladı:

“Işık, beynin uyku döngüsünü düzenleyen ve önemli bir antioksidan olan melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Melatonin eksikliği, kan basıncını ve kalp atış hızını yükselterek kalp krizi ve felç için zemin hazırlayan sempatik sinir sistemi aktivitesini tetikliyor. Bu durum, vücudu gece boyunca 'savaş ya da kaç' modunda tutuyor.”

KALP DAMARLARINDAKİ STRES ARTIŞI KAYDEDİLDİ

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin (ESC) önde gelen isimlerinden, İngiliz Kardiyolog Dr. Andrew D. Marshall ise, bu araştırmaları destekleyen bulgulara dikkat çekti. Dr. Marshall, uyku sırasındaki ışık maruziyetinin kalp damarları üzerindeki akut etkilerini incelediklerini kaydetti.

Dr. Marshall, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Yaptığımız çalışmalar, ışığa maruz kalan deneklerin sabah uyandıklarında, karanlıkta uyuyanlara kıyasla daha yüksek oranda insülin direnci ve artmış iltihaplanma belirteçleri gösterdiğini ortaya koydu. Bu bulgular, yapay ışığın sadece uyku kalitesini bozmakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadede ateroskleroz (damar sertliği) gelişimini hızlandırdığını ve dolayısıyla kalp krizi riskini önemli ölçüde artırdığını gösterdi.”

Her iki yabancı uzmanın görüşleri de, gece uykusunda dahi tam karanlık ortamın sağlanmasının, kardiyovasküler sistemin kendini onarması ve sağlıklı biyolojik ritmini sürdürmesi için hayati önem taşıdığını işaret etti.