Uzmanlar mantar zehirlenmeleri karşı uyarı

Kars'ta uzmanlar vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı uyardı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Dilan Delibalta, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Dahiliye Uzmanı Dr. Delibalta, özellikle bahar ve yaz aylarında yağışlar sonrasında mantar zehirlenme vakalarının arttığını belirtti.

"ZEHİRLİ MANTARLAR SADE VE MASUM GÖRÜNÜMLÜ OLABİLİR"

Ülke genelinde olduğu gibi Kars'ta da doğadan toplanan mantar tüketiminin yaygın olduğunu ifade eden Delibalta, zehirli mantarları yenilebilir olan mantarlardan ayırmanın bazen mümkün olmadığını söyledi.

Harakani Devlet Hastanesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dahiliye Uzmanı Dr. Dilan Delibalta, "Doğada yetişen mantarların bazıları zehirli olabilir ve zehirli mantarları yenilebilir olanlardan ayırmak bazen mümkün değildir. Kars'ta sık görülen bazı zehirli mantar türleri arasında "Amanita phalloides" (ölüm meleği) en tehlikelilerindendir. Halk arasında "kırmızı benekli" ya da "parlak şapkalı" mantarlar tehlikeli olarak bilinse de bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünümlü olabilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz" dedi.

Zehirli mantar tüketiminin hayatı tehdit edebildiğine dikkati çeken Delibalta, "Zehirli mantarların yenilmesi sonucu bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha ciddi vakalarda karaciğer ve böbrek yetmezliği görülebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir. Zehirlenme şüphesi olan kişiler zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bu hastalarda zaman çok önemlidir tedaviye ne kadar erken başlanırsa organ hasarı riski o kadar azalır. Evde kendi kendine kusturma gibi yöntemlere başvurmak, durumu daha da kötüleştirebilir. Ulusal Zehir danışma merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır. İhtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı ulusal zehir danışma merkezin arayabilirler. Vatandaşlarımız mutlaka kültür mantarı gibi güvenilir kaynaklardan mantar tüketmelidir, son olarak doğada mantar toplamak keyifli olabilir ama sağlığımız her şeyden önemlidir" diye konuştu.