Kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olan meme kanseriyle mücadelede erken tanı ve düzenli takibin önemi, yabancı uzmanlar ve küresel ölçekli bilimsel çalışmalar tarafından güçlü bir şekilde teyit edildi.

Erken evrede saptanan vakalarda tedavi başarısının neredeyse tam olduğu, bu durumun modern onkolojinin en önemli başarılarından biri olduğu vurgulandı.

BİLİMSEL VERİLER YAŞAM ORANLARINI NETLEŞTİRDİ

Amerika Kanser Derneği’nin (ACS) verilerine atıfta bulunan sağlık otoriteleri, meme kanserinin erken, yani lokalize evrede tespit edilmesi halinde beş yıllık hayatta kalma oranının yüzde 99 civarında olduğunu ifade etti. Bu çarpıcı oran, tarama programlarının yaygınlaştırılmasının ve kadınların bilinçlendirilmesinin doğrudan sonucu olarak değerlendirildi.

Mamografi gibi erken tanı araçlarının, kanseri fiziksel belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce saptayabildiği belirtildi.

40 YAŞ ALTI İÇİN YENİ TAVSİYE KARARI

Meme kanserinde erken tarama yaşına ilişkin uluslararası rehberler de güncellendi. Geçtiğimiz dönemde ABD Koruyucu Hizmetler Görev Gücü (USPSTF), ulusal kılavuzları güncellediğini ve kadınların rutin mamografilere 40 yaşından itibaren başlamasını tavsiye ettiğini açıkladı. Bu kararın, daha erken taramanın faydalarını gösteren yeni araştırmaların ışığında alındığı belirtildi.

UZMANLAR KÜRESEL VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Önde gelen yabancı uzmanlar, erken tanının tedaviyi nasıl dönüştürdüğüne dair önemli açıklamalarda bulundu.

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Jane C. Worsham, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erken evre yakaladığımız hastaların büyük bir çoğunluğu, mastektomi veya yoğun kemoterapi gibi daha agresif tedavi seçeneklerine ihtiyaç duymadan, minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Bu, sadece sağkalım oranını değil, aynı zamanda hastalarımızın yaşam kalitesini de muazzam ölçüde yükseltti" sözlerini kullandı.

Öte yandan, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) bünyesinde meme kanseri araştırmaları yürüten Prof. Dr. Anton Müller ise düzenli takip mekanizmalarının altını çizdi.

Müller, "Taramaların yalnızca ilk tanıyı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda nüks riskini de düşürdüğünü gözlemledik. Düzenli mamografi çektiren kadınların, tarama yaptırmayanlara kıyasla meme kanserinden ölüm oranlarının belirgin şekilde azaldığını gösteren küresel çalışmalar mevcut" şeklinde konuştu.

Prof. Müller, özellikle mamografi çekimi kalitesini otomatikleştiren yeni yazılımların, tarama hizmetlerinin doğruluğunu artırma potansiyeli taşıdığını da sözlerine ekledi.

NANOTEKNOLOJİ İLE DAHA ERKEN TANI DÖNEMİ

Erken tanıdaki teknolojik gelişmeler de hız kesmeden devam etti. Nanoteknoloji alanındaki araştırmalar, gelecekte meme kanserini çok daha erken bir aşamada tespit etme imkanı sunacağının sinyallerini verdi.

Bilimsel makalelerde yer verilen bilgilere göre, mevcut mamografi sistemleri milyonlarca tümör hücresi oluştuğunda kanseri saptayabilirken, nanoteknoloji tabanlı yeni yöntemlerin 100'den az tümör hücresini dahi tespit edebilme kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Bu alandaki çalışmaların, erken tanıda yeni bir çığır açacağı öngörüldü.