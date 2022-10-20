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Yaşadıklarımızla akıl sağlığımız kaçtı, uzmanlar uyardı

Uzmanlar Ruh Sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, toplumun ruhsal iyilik halinin önemine dikkat çekerken Nobel İlaç’ın koşulsuz desteği ile hazırlanmakta olan Türkiye Çoklu Antipsikotik Kullanımı Konsensus Raporu hakkında da bilgi verdi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:01
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Uzmanlar ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti

Yaşadıklarımızla akıl sağlığımız kaçtı, uzmanlar uyardı
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Prof. Dilbaz, “Dünya Sağlık Örgütü’nün ruh sağlığı tanımı ruhsal hastalığın yokluğundan öte yetenekleri geliştirebilme, stresle baş edebilme, üretkenlik ve topluma katkıda bulunmanın oluşturduğu bir iyilik halidir” diye konuştu.

Dilbaz, “Dünyamızın pandemi, göç, çevre ve iklim sorunu ile savaştığı bu günlerde insanların ruh sağlığı ve ruhsal iyilik halinin sağlanması tüm politika yapıcıların ve devletlerin öncelikli politikaları haline gelmesi gereklidir. Koruyucu ruh sağlığı politikaları ile ruhsal hastalıkların riskinin azaltılması, özellikle ergenlerde ve genç erişkinlerde artan sayıda ki intihar suç oranlarının azaltılması hedeflenmelidir. Kovid-19 pandemisi sağlık sistemlerinin daha çok fiziksel veya ruhsal hastalık odaklı geliştiğini göstermiştir. Kişilerin sağlık davranışlarını geliştirerek kendilerini gerçekleştirebilmelerini sağlayarak ruhsal iyilik haline ulaşmaları hedeflenmelidir. Toplumun ruhsal olarak iyi olma halini tüm yaşam dönemlerinde sağlayacak biçimde müdaheleler gerçekleştirilmelidir. İnsanlar iyi olmak için eğitim, iş hayatı, bakım verme, kültürel etkinlikler gibi günlük yaşamda amaç, gelecek için umut etme, kendi ailesi, toplum ve kültürü ile ilişki de olma yani ait olma duygusu ve yaşama dair anlam duygusuna ihtiyaç duyarlar. Egzersiz, sağlıklı beslenme, strese baş edebilme, psikolojik destek, bu amaca ulaşmak için yapılması gerekenlerin başında gelir.” şeklinde konuştu.

DİLBAZ: KONSENSUS RAPORU HEKİMLERE KILAVUZ OLACAK

Ruhsal hastalıkların tedavisinde ilaç tedavisinin önemli bir yer oluşturduğunu söyleyen Prof. Dilbaz, “Özellikle depresyon gibi sık görülen hastalıklarda ya da psikotik bozukluklarda tek bir ilaçla başlanılan tedavide yeterince sonuç alınamaması klinik pratikte aynı anda çoklu ilaç kullanımını da gerektirmektedir. Şimdiye kadar bu alanda yapılan kılavuz çalışmalarında sadece ‘klinik çalışmalar’ göz önüne alınarak yapıldığından ‘çoklu ilaç tedavisi’nin kullanımına yönelik kılavuzun olmayışı zaman zaman hekimlerde ya da klinik pratikte eksiklik yaratabilmektedir. Bu bağlamda ülkemizdeki psikiyatri alanındaki hekimler ile birlikte; çocuk-ergen-genç-yetişkin ve geriatrik popülasyonda çoklu ilaç kullanımı gereksiniminde nasıl bir yöntem uygulayacaklarına yönelik yeni bir konsensus raporu hazırlanmaktadır. Nobel İlaç’ın koşulsuz desteği ile hazırlanan bu kılavuzun sahadaki psikiyatrist hekimlere tedavi sırasında yol gösterici olacağını düşünmekteyiz” dedi.

KARAMUSTAFALIOĞLU: MAJÖR DEPRESYON YAŞLILIKTA EN ÖNEMLİ SORUN

Genel sağlık tanımı içerisinde yaşlılıkta ruh sağlığının özel bir önem taşıdığını ifade eden Psikiyatri Bilimleri ve Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. K. Oğuz Karamustafalıoğlu ise artan yaşlı nüfusa dikkat çekti. Ruh Sağlığı hizmetlerini güçlendirmek gerektiğini belirten Karamustafalıoğlu şunları söyledi:

“Ülkemizin nüfus artış hızı daha durağan hale gelmekle birlikte yıllar içerisinde yaşlılığın toplum içerisinde oranı giderek artmaktadır. Yaşlıların sayısı son 5 yılda yüzde 22,5 artmıştır. 65 yaş üzeri olarak tanımlanan yaşlı nüfus yüzde 8,2 den yüzde 9,5 e yükselmiştir. Yaşlı nüfusunda kadın oranı yüzde 55,8 iken erkekler de ise yüzde 44,5’tir.Yaşlı nüfus oranının 2025’te yüzde 11’e, 2030’da yüzde 12,9, 2040’da yüzde 16,3, 2060’da yüzde 22,6 ve 2080’de yüzde 25,6 olması beklenmektedir. Ruhsal bozukluklar arasında önde gelenlerden birisi olan majör depresyon yaşlılıkta en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşlılık depresyonlarında hem kaygı bozuklukları artar hem de daha ağır seyredebilir. Demans veya halk arasında bilinen adıyla bunama yaşlılıkta sık görülür. 85 yaş ve üzerinde ortalama her 3 kişiden birinde Demans durumu ile karışılaşılmaktadır.”

DHA

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