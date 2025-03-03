Uzmanlar sahurda tüketilecek mucizeyi açıkladı! Kan şekerini dengeliyor

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Prof. Dr. Walter Willett, elma sirkesinin kan şekerini dengeleme üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Elma sirkesi, içerdiği asetik asit sayesinde insülin duyarlılığını artırabilir ve kan şekeri seviyelerini dengeleyebilir. Bu nedenle, sahurda elma sirkesi tüketimi, oruç süresince kan şekerinin daha stabil kalmasına yardımcı olabilir."

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Christopher Gardner ise, elma sirkesinin sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Elma sirkesi, sindirim enzimlerinin etkinliğini artırarak mide sağlığını destekler. Ayrıca, tok tutma hissini artırarak, gün boyunca açlık hissini azaltabilir" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ELMA SİRKESİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Journal of Functional Foods 'da yayımlanan bir çalışmada, elma sirkesinin kan şekeri kontrolü ve insülin duyarlılığı üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırma, elma sirkesinin yemeklerden önce tüketildiğinde kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü ve insülin duyarlılığını artırdığını ortaya koydu. Ayrıca, elma sirkesinin tokluk hissini artırarak, açlık hissini azalttığı belirtildi.

Ramazan'da sağlıklı beslenme rehberi! İftar ve sahur için öneriler

RAMAZAN PİDESİ VE HURMA TÜKETİMİ

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide ve hurmanın aşırı tüketiminin, kan şekerini hızla yükseltebileceği ve dengesiz beslenmeye yol açabileceği uzmanlar tarafından belirtildi.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, "Ramazan pidesi ve hurma, yüksek karbonhidrat ve şeker içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmelidir. Aksi takdirde, kan şekeri seviyelerinde ani dalgalanmalara neden olabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

SAĞLIKLI SAHUR BESLENME ÖNERİLERİ

1. Elma Sirkesi Tüketimi: Sahurda bir bardak suya bir-iki yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek içmek, kan şekerini dengeleyebilir ve tokluk hissini artırabilir.

2. Protein ve Lif Ağırlıklı Beslenme: Sahurda protein ve lif açısından zengin besinler tüketmek, gün boyu enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olur. Yumurta, yoğurt, tam tahıllı ekmek ve sebzeler iyi seçeneklerdir.

3. Aşırı Karbonhidrat Tüketiminden Kaçınma: Ramazan pidesi ve hurma gibi yüksek karbonhidratlı besinleri ölçülü tüketmek, kan şekeri seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olabilir.

4. Bol Su İçmek: Sahurda yeterli miktarda su içmek, gün boyu vücudun su ihtiyacını karşılamaya ve susuz kalmayı önlemeye yardımcı olur.

GELECEK ÖNERİLER VE RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME STRATEJİLERİ

Uzmanlar, Ramazan ayında doğru beslenme alışkanlıklarını benimsemenin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı koruma açısından önemini vurguladı.

Uzmanından Ramazan ayında hayat kurtaran beslenme önerileri

Harvard School of Public Health'ten Dr. Frank Hu, "Ramazan boyunca dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, oruç tutan kişilerin genel sağlık durumunu iyileştirir" dedi.

Elma sirkesi gibi sağlıklı besinleri sahurda tüketmek, oruç süresince enerjik ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir.