Tahin ve pekmezin birlikte tüketimi, halk arasında bilinen faydalarının ötesinde, uluslararası bilim camiasının da ilgi odağı oldu.

Son dönemde yayımlanan detaylı araştırmalar, bu geleneksel lezzetin kalp ve damar sağlığına sağladığı önemli katkıları gözler önüne serdi.

Tahinin ana bileşeni olan susamda bulunan sesamin ve sesamolin gibi lignanların, kan dolaşımı üzerindeki düzenleyici etkileri ve antioksidan kapasiteleri bilimsel olarak doğrulandı.

TIKANAN DAMARLARA KARŞI KALKAN

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden kardiyoloji uzmanı Dr. David S. Jones, tahinin içerdiği doymamış yağ asitlerinin ve lifin, kan kolesterol seviyelerini dengeleme potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Dr. Jones, "Özellikle tahinin düzenli tüketiminin, damar sertleşmesi ve tıkanıklığına yol açabilen düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğu gözlemlendi. Pekmezle birleştiğinde ise demir, magnezyum ve potasyum gibi mineraller açısından zenginleşen bu karışım, sağlıklı kan akışını destekleyerek damar elastikiyetinin korunmasına katkıda bulundu" şeklinde konuştu.

ERKEN YAŞLANMAYA KARŞI DOĞAL SAVUNMA

Araştırmacılar, tahin ve pekmez karışımının antioksidan gücünün, erken yaşlanma belirtilerini yavaşlatmada anahtar rol oynadığını kaydetti.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi’nden biyokimya profesörü Prof. Dr. Sarah K. Miller, karışımın yüksek oranda antioksidan içermesi sayesinde vücuttaki serbest radikallerle başarılı bir şekilde savaştığını belirtti.

Prof. Miller, "Tahindeki E vitamini ve pekmezdeki çeşitli B vitaminleri ve mineraller, hücre hasarını önlemede sinerjik bir etki sergiledi. Bu doğal bileşenlerin cildin yenilenme süreçlerini destekleyerek ve oksidatif stresi azaltarak, yaşlanma belirtilerinin en aza indirgenmesine yardımcı olduğu bilimsel raporlarla desteklendi" ifadelerini kullandı.

Prof. Miller ayrıca, bu ikilinin cilt sağlığı için kozmetik ürünlere doğal bir alternatif oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

DOLAŞIM DÜZENLEYİCİ ETKİ

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, tahin ve pekmez ikilisinin sadece lezzetli bir gıda olmaktan öte, kan dolaşımını etkin bir şekilde düzenleyen ve yaşlanma sürecini yavaşlatan doğal bir destek olduğunu ortaya koydu. Bu geleneksel lezzet, modern beslenme biliminin de dikkatini çekmeye devam etti.