Uzmanlar üstüne basa basa öneriyor. Kelle paça yerine bunu tüketin

Türkiye'de sıklıkla tüketilen ve kemik sağlığına faydalı olduğu bilinen kelle paça çorbası, doktorlar tarafından özellikle kemik kırığı ve hastalık dönemlerinde tavsiye edilse de, uzmanlar bu çorbayı tüketirken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Geleneksel olarak sakatat grubuna giren kelle paça, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kafa ve ayak bölümlerinden elde edilen, yüksek kollajen içeriğiyle tanınan bir yiyecek olarak bilinir.

Kelle paça çorbası, bağışıklık sistemini güçlendiren ve omega-3 açısından zengin bir besin kaynağı olarak görülse de, aşırı tüketimi karaciğer ve böbrekler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Özellikle eklem ağrıları ve kemik sağlığı için önerilen bu çorba, düzenli ve yoğun bir şekilde tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, kontrollü bir şekilde tüketilmesi önemlidir.

Uzmanlar, kelle paça çorbasının yerine geçebilecek alternatifler arasında tavuk çorbası gibi bilinen seçeneklerin yanı sıra, besleyici değeri yüksek morina balığı çorbasını önermektedir.

Morina balığının derisinde bulunan kolajen peptitler, eklem sağlığı için faydalı olup, kelle paçaya etkili bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Özellikle kış aylarında, bu tür besin değeri yüksek çorbaların tercih edilmesi, sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.