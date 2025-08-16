Uzmanlar uyardı! Ekran süresi ne kadar olmalı?

Ekol TV'den Dilara Şahin'in haberine göre, günümüz insanının büyük bölümünü ekran başında geçirdiğini belirten uzmanlar, özellikle çocukların bu durumdan daha fazla etkilendiğine dikkat çekti.

Psikolog Yeliz Arda, çocuklarda ekran süresinin yalnızca zaman boyutuyla değil, içerikle de yakından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Yaş çarpı 10 dakika kuralını söylüyoruz ama asıl önemli olan içerik. Çocuklarımız çok fazla şiddet ya da cinsel içerikli platformlara maruz kalıyor. Bu da onların zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkiliyor" diyen Arda, ekran kullanımının çocukların çevresiyle olan iletişimini de zayıflattığını dile getirdi.

Ailelerin bu süreçte pasif kalmaması gerektiğini belirten Arda, ebeveynlerin çocuklarına rehberlik etmesinin önemine değindi:

"Birçok anne baba ‘Ben oyunları bilmiyorum, dijital dünyadan anlamıyorum’ diyerek geri çekiliyor. Oysa biz de öğrenip onların yanında olmalı, rehberlik etmeliyiz. Kontrol edeceğiz, eşlik edeceğiz ve en önemlisi sohbet edeceğiz."

Arda, sohbetin yalnızca ödev ya da ders üzerine değil, çocuğun ilgi alanlarını ve duygularını anlamaya yönelik olması gerektiğini vurgulayarak, “Dersini yaptın mı?’ sorusu sohbet değil, kontrol sorusudur. Sohbet, onu anladığınızı hissettiren özel sorulardan oluşur” ifadelerini kullandı.

Çocukların sanal dünyaya yönelmesinin ardında farklı nedenlerin olabileceğini söyleyen Arda, “Ya evde iletişim eksiktir, ya özgüven sorunu vardır ya da gerçek benlikle ideal benlik arasında bir boşluk vardır. Çocuk bunu dijital ortamda tatmin etmeye çalışır” dedi. Bu noktada ebeveynlere düşen en büyük görevin, çocuklarının neden ekran başında uzun süre vakit geçirdiğini anlamak olduğunu belirten Arda, “Dijital emzik yerine çocuklarımızla sohbet edelim, onları anlayalım ve onlarla sağlıklı iletişim kuralım” diye konuştu.