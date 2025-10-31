Kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığında endişe verici bir artış kaydedildi. Özellikle son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar ve yabancı uzmanların değerlendirmeleri, yeterince havalandırılmayan iç mekanların virüslerin ve bakterilerin yayılması için ideal zemin hazırladığını ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ DURUMU DOĞRULADI

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı raporlar, iç mekân hava kalitesinin (IAQ) solunum sağlığı üzerindeki etkisini bilimsel olarak kanıtladı.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Sarath Raju ve ekibinin yürüttüğü çalışmalar, özellikle ince partikül maddelerin (PM2.5) ev içi yoğunluğunun azaltılmasının solunum yolu rahatsızlıkları üzerindeki olumlu etkisini gösterdi.

Dr. Raju, kapalı ortamlarda havalandırmanın yetersiz kalması durumunda, bir kişinin öksürük veya hapşırık yoluyla havaya karıştırdığı enfekte damlacıkların uzun süre askıda kalabileceğini ve bu durumun bulaşma riskini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

KÜRESEL SAĞLIK UZMANLARINDAN KRİTİK UYARILAR

Hava kalitesi ve enfeksiyon ilişkisi konusunda önde gelen isimlerden, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Prof. Dr. Joseph Allen, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Modern binaların enerji verimliliğini artırma çabaları, sıklıkla temiz hava akışını kurban etti. Kalabalık ve kapalı ortamlarda yeterli dış hava sağlamamak, solunum yolu hastalıklarının salgın potansiyelini yükselten en büyük etkenlerden biri haline geldi" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

Benzer şekilde, İngiltere'deki Imperial College London’dan Virolog Dr. Penelope Ward, "Virüsler, kapalı alanlarda adeta bir otobanda seyahat ediyor. Bireylerin kapalı mekanlarda uzun süre geçirmesi, enfeksiyon yükünü artırıyor ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için çok daha riskli bir tablo oluşturdu" değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLAR VE HASSAS GRUPLAR ÖNCELİKLİ RİSK ALTINDA

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge ofisinden yapılan analizler de kapalı alan hava kirliliğinin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti.

Raporda, yetersiz havalandırma ve iç mekan kirleticilerine maruz kalmanın, özellikle beş yaş altındaki çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer aldığı belirtildi.

Araştırmalar, etkili havalandırma sistemleri kullanmanın, pencereleri düzenli olarak açarak taze hava sirkülasyonu sağlamanın ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmanın, enfeksiyon zincirini kırmada temel önlemler olarak öne çıktığını gösterdi.