Uzmanlar, bu durumun ciddiye alınması ve altta yatan nedenin mutlaka araştırılması gerektiği konusunda kesin bir çağrıda bulundu.

Sıkça kendini gösteren ve geçmek bilmeyen boğaz ağrılarının, basit bir viral enfeksiyondan ziyade, Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) ve hatta nadir durumlarda kanser gibi daha ciddi tıbbi durumların bir işareti olabileceği, uluslararası bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle doğrulandı.

Tıp dünyası, tekrarlayan bu şikayetlerin "geçici" olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN ENDİŞE KAYNAKLARI

Tekrarlayan farenjitin (boğaz iltihabı) nedenleri üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, vakaların büyük çoğunluğunda virüs ve bakterilerin etkili olduğunu gösterdi, ancak göz ardı edilen başka etkenler de dikkat çekti.

Cleveland Clinic'ten uzmanlar, on günden fazla süren veya sürekli geri gelen kronik farenjitin nedenleri arasında alerjiler, postnazal akıntı, Gastroözofageal Reflü (GÖRH) ve hatta çevresel toksinlere maruz kalmanın önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Mayo Clinic’ten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Michael G. Moore, sürekli boğaz tahrişinin yaygın sebeplerinden birinin özellikle geceleri ağızdan nefes almaktan kaynaklanan kuruluk olabildiğini belirtti.

Dr. Moore, bunun ötesinde, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan GÖRH’ün (Reflü) de kronik boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve yutkunma güçlüğü gibi şikayetlere yol açtığını ifade etti.

Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği üyesi olan Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Aaron Glatt, özellikle sık tekrarlayan bademcik iltihabı (tonsillit) vakalarında, altta yatan nedenin B Grubu Beta-hemolitik Streptokok gibi bakteriyel bir enfeksiyon olabileceğini, bunun zamanında ve doğru tedavi edilmediği takdirde romatizmal ateş ve böbrek iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini dile getirdi.

Bazı vakalarda boğaz ağrısının nadir görülen ancak hayati önem taşıyan bir sebeple ortaya çıkabildiği belirtildi.

Araştırmacılar, nadiren de olsa, gırtlak veya dil kökünde tümör oluşumlarının kalıcı boğaz ağrısı, ses kısıklığı veya tükürükte kan gibi ek belirtilerle kendini gösterdiğini kaydetti.

Uzmanlar, iki günden uzun süren, yüksek ateş veya boyunda şişmiş lenf bezleriyle birlikte görülen tekrarlayan boğaz ağrısı şikayetlerinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini ve altta yatan gerçek nedenin tıbbi yöntemlerle tespit edilmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.