Yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş harcama yaparken kredi kartını tercih etmek zorunda kalıyor. Kredi kartı kullanımının artması borç yükünü de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, kredi kartının geri ödemesini yaparken sık yapılan hatalar konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Finans uzmanları, kart borcunun sadece asgari tutarının ödenmesi durumunda borç yükünün artabileceğine dikkat çekiyor.

BORCUNUZUN KATLANMASINA NEDEN OLABİLİRSİNİZ

Uzmanlara göre asgari ödeme yapmak borcunuzun katlanarak büyümesine sebebiyet veriyor. Kart ekstresinde kalan anapara her ay katlanarak artarken, faiz oranı da borcun hızlı bir şekilde kabarmasına neden oluyor. Bu nedenle borcun tamamını ödeyemeyenlerin, en azından asgarinin birkaç katı ödeme yapması öneriliyor.

Borç yükünün altına girmemek için uzmanların önerileri şöyle;



- Asgari ödeme yerine mümkünse daha yüksek tutar ödenmeli.

- Kart limiti, gelire göre belirlenmeli.

- Gereksiz harcamalar için kart kullanılmamalı.

- Ekstre kesim tarihleri takip edilmeli.

- Otomatik ödeme yerine bilinçli ödeme tercih edilmeli

-Kart borcunun tamamını kapatmak.