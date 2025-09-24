Uzmanlar uyarıyor! Gizemli virüs mideyi vuruyor

Son dönemde Türkiye’de ve dünya genelinde artış gösteren mide rahatsızlıkları, bilim dünyasında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Belirtileri bulantı, kusma ve ishal olan bu virüs, halk arasında “mide gribi” olarak bilinse de, uzmanlar bu tanımın yetersiz olduğunu ve durumun daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini belirtti. Özellikle kış aylarında ve tatil dönüşlerinde yaşanan bu salgınlar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yakından takip edildi.

Dr. Miller, “Halk arasında mide gribi olarak adlandırılan bu durum, aslında grip virüsüyle ilişkili değildir. Bunlar sindirim sistemini hedef alan, oldukça bulaşıcı virüslerdir ve özellikle kapalı, kalabalık ortamlarda hızla yayılırlar” dedi.

Dr. Miller, bu virüslerin yüzeylerde uzun süre yaşayabildiğini ve ortak kullanılan eşyalar, kapı kolları gibi yerlerden kolayca bulaşabildiğini belirtti.

HİJYEN VE BESLENME TEDBİRLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan mikrobiyolog Prof. Dr. Elizabeth Carter ise, salgının önlenmesinde hijyen kurallarının kritik rol oynadığını söyledi.

Prof. Dr. Carter, “Ellerin sık sık ve doğru şekilde yıkanması, özellikle tuvalet kullanımı ve yemek öncesi hijyen, en etkili korunma yöntemidir” dedi.

Virüs bulaşan kişilerin evde izole edilmesi ve kullandıkları eşyaların dezenfekte edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Carter, bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenmenin de önemli olduğunu ekledi. Özellikle sıvı alımının artırılması, ishal ve kusma ile kaybedilen minerallerin yerine konulması için ayran, su ve elektrolit içeren içeceklerin tercih edilmesi önerildi.

Hafif besinler tüketmek ve ağır, yağlı yiyeceklerden kaçınmak, iyileşme sürecini hızlandırdı.

DSÖ’DEN SEYAHAT UYARILARI

DSÖ, bu tür salgınların özellikle seyahat dönemlerinde, gemilerde, otellerde ve toplu taşıma araçlarında sıkça görüldüğüne dikkat çekti.

Seyahat planı yapan kişilere, gittikleri yerlerde gıda güvenliğine dikkat etmeleri ve şüpheli su kaynaklarından uzak durmaları tavsiye edildi.

Uzmanlar, belirtilerin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekim önerisi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini belirtti.